Лидерът във Втора лига обяви контрола с ЦСКА

Лидерът във Втора лига Дунав (Русе) обяви програмата за зимната си подготовка. "Драконите" планират да изиграят общо шест контроли, едната от които срещу ЦСКА. Тя ще се проведе в София на 31 януари.

Първата проверка за отбора на Георги Чиликов ще бъде срещу Динамо (Букурещ) на 17 януари. Четири дни по-късно Дунав ще срещне дубъла на Лудогорец, а преди двубоя с ЦСКА тимът ще премери сили още със Спартак Варна (24.01) и Етър (28.01).

Дунав ще завърши подготовката си с домакинство на третодивизионния Академик (Свищов) на 7 февруари. Седмица по-късно се подновява шампионатът във Втора лига.