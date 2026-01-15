Дунав призна за интерес от ЦСКА към младок

Изпълнителният директор на Дунав Русе Диян Димов разкри, че ЦСКА има интерес към огромният талант - Кристиян Бойчев. Той е 20-годишен и играе на позицията полузащитник. Футболистът няма пропуснат мач за "драконите" през този сезон.

"Преди месеци имаше интерес от ЦСКА към Кристиян Бойчев, но нищо конкретно. Бойчев е единственият футболист без професионален договор с нас, заради казус с бележките. Но този въпрос вече е към разрешение, защото преговаряме за контракт с него и желанието му е да остане при нас. Той е един от най-перспективните млади играчи в България.

Голяма роля за неговото израстване има и старши треньорът Георги Чиликов, който го разви по правилния начин. Надявам се Кристиян да ни помогне и през пролетта да постигнем целта си, а тя е да влезем в елита", коментира Диян Димов пред "Мач Телеграф".