  • 15 яну 2026 | 21:45
  • 1668
  • 0
Начало на мача: Комо 0:0 Милан

Отборите на Комо и Милан играят при резултат 0:0 на “Джузепе Синигалия” в последния отложен мач от 16-ия кръг на Серия "А".

Масимилиано Алегри е извършил цели седем промени сред титулярите си след ремито 1:1 с Фиорентина. В защита се завръща изтърпелият наказанието си Фикайо Томори за сметка на контузения Страхиня Павлович. В халфовата линия пък мястото си е запазил само десният халф-бек Алексис Салемакерс. Така отляво ще играе Давиде Бартезаги вместо Первис Еступинян, а в средата на терена ще действат Юсуф Фофана, Лука Модрич и Адриен Рабио, които заменят Рубен Лофтъс-Чийк, Самуеле Ричи и Ардон Яшари. Атакуващият тандем отново е обновен, като е съставен от Кристофър Нкунку и Рафаел Леао, така че на пейката са Кристиан Пулишич и Никлас Фюлкруг въпреки счупения му палец на крака. Домакините пък са подредени в 4-2-3-1 с Анастасиос Дувикас като централен нападател, около когото ще играят Мергим Войвода, Нико Пас и Мартин Батурина.

Комо: Бюте, Ван дер Бремпт, Рамон, Кемпф, Морено, Пероне, Да Куня, Войвода, Пас, Батурина, Дувикас

Милан: Менян, Томори, Габия, Де Винтер, Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабио, Бартезаги, Нкунку, Леао

Кристиано Роналдо е с най-високи приходи сред спортистите за изминалата година

  • 15 яну 2026 | 19:24
  • 3517
  • 0
Потвърдено: без "Закона на Венгер", но се готвят важни промени при ВАР

  • 15 яну 2026 | 18:52
  • 4153
  • 3
Наполи иска да се раздели с нападател и да му вземе заместник

  • 15 яну 2026 | 18:48
  • 4816
  • 0
Тотнъм загуби Ричарлисон за седем седмици

  • 15 яну 2026 | 18:43
  • 1528
  • 1
Атлетико Мадрид удължи договора на сина на Чоло

  • 15 яну 2026 | 18:35
  • 1162
  • 0
АЕК глоби Мартин Георгиев още преди дебюта му

  • 15 яну 2026 | 17:53
  • 11206
  • 4
Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

  • 15 яну 2026 | 20:12
  • 8544
  • 33
Куп промени в състава на Барселона тази вечер (съставите)

  • 15 яну 2026 | 20:52
  • 3343
  • 10
БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

  • 15 яну 2026 | 18:03
  • 25229
  • 90
Милър-Макинтайър и Звезда започнаха надлъгването с Олимпия в Милано

  • 15 яну 2026 | 21:30
  • 2128
  • 1
Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 38848
  • 79