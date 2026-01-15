Начало на мача: Комо 0:0 Милан

Отборите на Комо и Милан играят при резултат 0:0 на “Джузепе Синигалия” в последния отложен мач от 16-ия кръг на Серия "А".
Масимилиано Алегри е извършил цели седем промени сред титулярите си след ремито 1:1 с Фиорентина. В защита се завръща изтърпелият наказанието си Фикайо Томори за сметка на контузения Страхиня Павлович. В халфовата линия пък мястото си е запазил само десният халф-бек Алексис Салемакерс. Така отляво ще играе Давиде Бартезаги вместо Первис Еступинян, а в средата на терена ще действат Юсуф Фофана, Лука Модрич и Адриен Рабио, които заменят Рубен Лофтъс-Чийк, Самуеле Ричи и Ардон Яшари. Атакуващият тандем отново е обновен, като е съставен от Кристофър Нкунку и Рафаел Леао, така че на пейката са Кристиан Пулишич и Никлас Фюлкруг въпреки счупения му палец на крака. Домакините пък са подредени в 4-2-3-1 с Анастасиос Дувикас като централен нападател, около когото ще играят Мергим Войвода, Нико Пас и Мартин Батурина.
Комо: Бюте, Ван дер Бремпт, Рамон, Кемпф, Морено, Пероне, Да Куня, Войвода, Пас, Батурина, Дувикас
Милан: Менян, Томори, Габия, Де Винтер, Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабио, Бартезаги, Нкунку, Леао
