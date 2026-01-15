Капитанът на дубъла на Милан ще стане съотборник на Георги Миланов

Динамо (Букурещ) е постигнал споразумение с Милан за привличането на бранителя Матео Дуцу, който ще стане съотборник на българския национал Георги Миланов в румънския гранд, съобщава Digi Sport.

Според информацията “росонерите” ще запазят 50% от трансферните права на 20-годишния талант, а освен това ще имат опцията да си го върнат в бъдеще. Джалука Ди Марцио пък допълва, че договорът на младия играч ще бъде до лятото на 2030 година. Младежкият национал на Румъния пристигна в академията на Милан през лятото на 2024 година, когато си тръгна като свободен агент от родния си клуб Лацио. Роденият в Рим футболист така и не изигра нито един официален мач за първия състав на миланския гранд, но за сметка на това стана капитан на клубния дубъл, за който е изиграл 20 мача с два гола и една асистенция през този сезон. Там той е съотборник с българския талант Валери Владимиров, който също е централен защитник. За неговия подпис Динамо се пребори в конкуренция на лидера в румънското първенство Университатя (Крайова), откъдето не са му гарантирали титулярно място, и ЧФР Клуж.

Междувременно, Милан продължава преговорите с Партизан за 18-годишния нападател Андрей Костич, съобщава “Скай Спорт Италия”. Оттам предлагат 4,5 млн. евро за сръбския талант, докато “гробарите” настояват за 12 млн. плюс бонуси и процент от следващата му продажба предвид факта, че откупната клауза на съотборника на българския национал Янис Карабельов е в размер на 20 млн.

