Комо приема Милан в интригуващ сблъсък от Серия А

Комо ще посрещне Милан в мач от италианската Серия А на 15 януари 2026 г. Двубоят ще започне в 21:45 часа на стадион "Джузепе Синигалия". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Марко Гуида. Това е един от най-интересните мачове от програмата на италианското първенство за седмицата, противопоставящ амбициозния домакин срещу един от грандовете на Серия А.

Милан отново се спаси от загуба с късен гол

Милан заема второто място в класирането на Серия А с 40 точки след 19 изиграни мача, като "росонерите" са отбелязали 30 гола и са допуснали 15. Комо се представя изненадващо силно този сезон и заема шестата позиция с 34 точки от същия брой срещи, с голова разлика 27:13. Домакините имат шанс да се доближат само на 3 точки от Милан при евентуална победа, което би затвърдило претенциите им за участие в европейските турнири. За гостите от Милан всяка точка е от изключително значение в борбата за шампионската титла, като победата би им позволила да поддържат натиск върху лидера в класирането.

Комо демонстрира отлична форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и само една загуба. Отборът завърши наравно 1:1 с Болоня (на 10.01.2026), преди това постигна убедителна победа с 3:0 като гост на Пиза (на 06.01.2026), а преди това надделя с 1:0 над Удинезе (на 03.01.2026). Комо се наложи и над Лече с 3:0 като гост (на 27.12.2025), а единствената загуба дойде срещу Рома с 1:0 (на 15.12.2025). Милан показва колебливи резултати в последните си пет мача с две победи, две равенства и една загуба. "Росонерите" завършиха 1:1 с Фиорентина (на 11.01.2026) и със същия резултат срещу Дженоа (на 08.01.2026). Преди това отборът постигна победа с 1:0 над Каляри (на 02.01.2026) и разгроми Верона с 3:0 (на 28.12.2025). Единствената загуба на Милан дойде в мача за Суперкупата на Италия срещу Наполи с 2:0 (на 18.12.2025).

В последните четири срещи между двата отбора Милан има пълно превъзходство с четири победи. Последният двубой се състоя на 15 март 2025 г., когато "росонерите" победиха с 2:1 на своя стадион. Преди това, на 14 януари 2025 г., Милан отново се наложи с 2:1, но като гост на Комо. По-старите срещи между двата отбора датират от сезон 2002/2003, когато Милан спечели с 2:0 като домакин (на 3 май 2003 г.) и с 2:1 като гост (на 15 декември 2002 г.). Историята показва, че Милан традиционно има превес в директните сблъсъци, като Комо все още търси първата си победа срещу миланския гранд.

Нико Пас се очертава като звездата на Комо в този сезон. Младият полузащитник, роден през 2004 г., се превърна в основен двигател на отбора със своята креативност и визия в средата на терена. Неговите изяви помогнаха на Комо да се изкачи до изненадващата шеста позиция в класирането. Пас демонстрира забележителна зрялост за възрастта си и се очаква да бъде ключов фактор в опитите на домакините да спрат Милан. От страна на гостите, Кристиан Пулишич продължава да бъде един от най-влиятелните играчи. Американският национал, действащ както като крило, така и като атакуващ полузащитник, впечатлява с техниката и скоростта си. Неговата способност да създава голови положения и да бележи важни голове го прави особено опасен за защитата на Комо. Пулишич ще търси да продължи добрата си форма и да помогне на Милан да запази позициите си в горната част на таблицата.

Ново разочарование и трето поредно равенство за Наполи

Милан е задължен да спечели, тъй като вчера играха и двата преки конкурента за Скудетото. Интер взе своето срещу Лече и макар трудно спечели с 1:0, докато Наполи се издъни за пореден път през новата година и стигна само до 0:0 срещу Парма. Така "росонерите" при победа ще излязат еднолично на второто място и ще продължат да поддържат темпото на изоставане от три точки спрямо "нерадзурите", както и ще дръпнат с три пункта пред неаполитанците.

Интер изигра най-слабия си мач от началото на годината, но спечели и вече има сериозна преднина в Серия А