Тотнъм обяви нов директор по футболните въпроси ден след раздялата с Паратичи

Карлос Рафаел Моерсен беше назначен за директор по футболните въпроси на английския елитен клуб Тотнъм, след като напусне окончателно City Football Group (CFG), която притежава Манчестър Сити. Той в момента е в предизвестие за прекратяване на взаимоотношенията с досегашния си работодател и след изтичането му ще започне ангажимента му с лондончани, което се очаква да бъде преди началото на летния трансферен прозорец. Моерсен прекара над десетилетие в CFG, заемайки няколко ръководни роли, за последно като директор по футболните транзакции. За Тотнъм той ще ръководи футболната администрация, грижата за играчите, дейностите на тренировъчната база и ще се присъедини към изпълнителния ръководен екип на клуба.

Моерсен обаче не пристига в Тотнъм като заместник на напускащия спортен директор Фабио Паратичи. „Той беше отличаващият се кандидат в много оспорван процес и ще донесе много опит в тази критична зона на нашата дейността на клуба. Неговото назначаване е важна стъпка за заздравяването на футболната ни структура и дългосрочните успехи“, каза спортният директор Йохан Ланге.

