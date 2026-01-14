Популярни
Оперираха защитник на Ливърпул

  • 14 яну 2026 | 15:50
  • 695
  • 0

Защитникът на Ливърпул Конър Брадли е бил опериран след контузията в коляното, която получи при равенството 0:0 срещу Арсенал в Премиър лийг миналата седмица, съобщиха от пресслужбата на клуба. Вероятно е 22-годишният десен бек да не играе повече за мърсисайдци през този сезон.

Ливърпул няма да взима нов защитник след травмата на Брадли
„Това е тежък удар, но операцията премина, така че завръщането ми започва сега. То няма да е скоро, но вече нямам търпение да играя отново за Ливърпул и Северна Ирландия. Благодаря за всичката подкрепа“, написа Брадли в публикация в "Инстаграм".

Бранителят е бил титуляр в 12 от 15-те си участия в първенството през този сезон. Конър Брадли е и капитан на националния отбор на Северна Ирландия, за който има 30 мача и 4 гола. По всичко изглежда, че той няма да играе в плейофа за класиране на Световното първенство на 26 март, в който северноирландците ще се изправят срещу Италия. Победителят от техния сблъсък ще спори за място на Мондиала срещу Уелс или Босна и Херцеговина. Ливърпул заема четвъртата позиция във Висшата лига с 35 точки, на 14 зад лидера Арсенал.

