  Мане: Салах е един от най-добрите в света, той дава всичко за отбора си

Мане: Салах е един от най-добрите в света, той дава всичко за отбора си

  • 15 яну 2026 | 12:15
  • 345
  • 0

Садио Мане, който отбеляза единствения гол при победата на Сенегал над Египет в полуфинала за Купата на Африка, изрази съжалението си за това, че бившият му съотборник в Ливърпул Мохамед Салах е трябвало да отпадне от надпреварата за пореден път да се размине с мечтата си за триумф в надпреварата. Въпреки информациите за известни проблеми между тях по време на престоя им на “Анфийлд”, двамата се прегърнаха сърдечно както преди мача, така и след последния съдийски сигнал. Имаше и един критичен момент, когато Салах фаулира бившия си съотборник, за да спре една контраатака на Санегал. Това нажежи страстите между хората от двете скамейки, но между Салах и Мане нямаше никакви проблеми.

Мане изпрати Сенегал на финал, а Салах - обратно в Ливърпул
Мане изпрати Сенегал на финал, а Салах - обратно в Ливърпул

“Разбира се, искам да изразя почитта си към Египет. Както винаги съм казвал - за мен Египет е най-добрият отбор в Африка. Срещу нас го показаха отново. Изобщо не беше лесно за нас, но го очаквахме. Това е Купата на Африка. На моменти страдахме, но запазихме търпението си. Изправихме се срещу страхотни играчи, особено Мо Салах. Той е един от най-добрите футболисти в света. Винаги дава най-доброто от себе си за отбора. За негово съжаление, те загубиха, но това е част от футбола. Щастлив съм, че ние сме на финал”, заяви Мане.

