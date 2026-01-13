Ливърпул няма да взима нов защитник след травмата на Брадли

Популярни
  • 13 яну 2026 | 11:41
  • 784
  • 1

Ливърпул няма да търси нов защитник след тежката контузия на Конър Брадли, съобщава “Атлетик”. Десният бек е аут до края на сезона заради травма в коляното, която получи в сблъсъка с Арсенал през миналата седмица.

Независимо от това мениджърът Арне Слот не планира да привлича нов бранител на негово място. Вместо това и занапред на тази позиция вероятно ще бъдат използвани Джереми Фримпонг, Джо Гомес, Доминик Собослай или дори Къртис Джоунс.

В момента тежка контузия лекува още един защитник на мърсисайдци - Джовани Леони, който също е аут до лятото.

Отделно темата със защитници в Ливърпул е деликатна тема за клуба, защото Ибрахима Конате е изтичащ контракт.

