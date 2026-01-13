Слот: Интригата трябваше да приключи много по-рано

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира победата с 4:1 над Барнзли в мач от третия кръг на ФА Къп.

„Доволен съм от головете, които отбелязахме – бяха красиви попадения. Мисля обаче, че мачът остана напрегнат твърде дълго, защото при 2:0 допуснахме гол, който ни затрудни чак до последните 5-10 минути. Да, вкарахме хубави голове, но не създадохме достатъчно положения, когато владеехме топката", отбеляза Слот.

„Грешката на Собослай? Не мисля, че така трябва да се постъпва в мач за Купата на Англия, Купата на лигата, в приятелска среща или дори на тренировка. Това е странен избор и аз също имам мнение по въпроса, но предпочитам да го запазя за себе си и да го обсъдя с Доминик", коментира нидерландецът.

Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

Той оцени и представянето на Флориан Виртц, който влезе като резерва и отбеляза един от головете.

„Ако влезеш на терена за половин час, вкараш гол, направиш асистенция и създадеш още няколко добри възможности, определено може да се каже, че си допринесъл с креативност за отбора. Точно от това имахме нужда днес“, заяви Слот.

Снимки: Gettyimages