Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Слот: Интригата трябваше да приключи много по-рано

Слот: Интригата трябваше да приключи много по-рано

  • 13 яну 2026 | 01:10
  • 108
  • 0

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира победата с 4:1 над Барнзли в мач от третия кръг на ФА Къп.

„Доволен съм от головете, които отбелязахме – бяха красиви попадения. Мисля обаче, че мачът остана напрегнат твърде дълго, защото при 2:0 допуснахме гол, който ни затрудни чак до последните 5-10 минути. Да, вкарахме хубави голове, но не създадохме достатъчно положения, когато владеехме топката", отбеляза Слот.

„Грешката на Собослай? Не мисля, че така трябва да се постъпва в мач за Купата на Англия, Купата на лигата, в приятелска среща или дори на тренировка. Това е странен избор и аз също имам мнение по въпроса, но предпочитам да го запазя за себе си и да го обсъдя с Доминик", коментира нидерландецът.

Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп
Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

Той оцени и представянето на Флориан Виртц, който влезе като резерва и отбеляза един от головете.

„Ако влезеш на терена за половин час, вкараш гол, направиш асистенция и създадеш още няколко добри възможности, определено може да се каже, че си допринесъл с креативност за отбора. Точно от това имахме нужда днес“, заяви Слот.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 19:33
  • 43545
  • 686
Тотнъм отново губи Бентанкур за дълъг период от време

Тотнъм отново губи Бентанкур за дълъг период от време

  • 12 яну 2026 | 18:58
  • 1231
  • 0
Жозе Моуриньо настоява за привличането на нападател на Наполи

Жозе Моуриньо настоява за привличането на нападател на Наполи

  • 12 яну 2026 | 18:42
  • 2291
  • 0
Знаково лице напуска Арсенал

Знаково лице напуска Арсенал

  • 12 яну 2026 | 18:31
  • 10100
  • 0
Спалети обяви групата на Ювентус, важни единици отново отсъстват

Спалети обяви групата на Ювентус, важни единици отново отсъстват

  • 12 яну 2026 | 18:27
  • 2216
  • 1
Конър Галахър потегля към Астън Вила, преговорите са в напреднала фаза

Конър Галахър потегля към Астън Вила, преговорите са в напреднала фаза

  • 12 яну 2026 | 17:34
  • 2235
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 6733
  • 18
Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

Край: от Реал Мадрид обявиха раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 19:33
  • 43545
  • 686
Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

Ето кой ще води Реал Мадрид след раздялата с Чаби Алонсо

  • 12 яну 2026 | 20:05
  • 21547
  • 23
Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

  • 12 яну 2026 | 23:41
  • 7345
  • 3
Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

  • 12 яну 2026 | 21:46
  • 9939
  • 22
Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

  • 13 яну 2026 | 00:08
  • 6607
  • 7