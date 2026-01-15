Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Германея (Сапарева баня)
  Още един отбор спира участие в Югозападната Трета лига

Още един отбор спира участие в Югозападната Трета лига

  • 15 яну 2026 | 10:40
  • 377
  • 0
Още един отбор спира участие в Югозападната Трета лига

Още един отбор от Югозападната Трета лига е пред отказване, пише „Пиринспорт“. Германея Сапарева баня е напът да прекрати участието си, след като стана ясно, че общината спира финансирането. Причината е, че и държавата няма бюджет. През есента общината е дала 45 000 лева за отбора. Витоша Бистрица вече официално прекрати участието си в групата, а сега и още един отбор е напът да хвърли бялата кърпа.

"Ситуацията е много тежка и почти сигурно ще прекратим участие. Не може да се сърдим на общината ,такава е ситуацията в държавата. Жалко, защото сме най-младият отбор групата заедно с дублиращите отбори. В отбора ни играят 7 юноши на Марек. Един от тях Давиде Георгиев се завръща в Дупница. Ако все пак се намери човек с пари да ни помогне - ще се борим и през пролетта. Засега обаче няма такива изгледи", коментира силният човек в клуба Цветан Видински.

Припомняме ви, че в Сапарева баня нямаше мъжки футбол цели 7 години, като преди година и половина Цветан Видински възстанови отбора и той дори спечели бараж за Югозападната Трета лига през лятото. Но сега приказката е напът да завърши.

