Германея със зрелищен обрат

  • 19 окт 2025 | 11:54
  • 447
  • 0
Германея със зрелищен обрат

Германея (Сапарева баня) надви у дома Ботев (Ихтиман) с 4:3. Срещата е от 13-ия кръг на Югозападната Трета лига. Първата половина от двубоя предвещаваше погром за домакините. Борислав Балджийски им вкара гол след началните 20 секунди. В следващите минути до почивката, всяка атака на гостите вещаеше гол в отсрещната врата. Балджийски вкара и в 23-ата, а в 35-ата минута оформи хеттрик. Николай Андонов върна един гол в началото на второто полувреме. В 56-ата минута Веселин Васев от Ботев удари съперник с лакет и беше отстранен с червен картон. Домакините нанесоха своя удар в заключителния четвърт час. Първо Робертин Атанасов се разписа в 75-ата минута. В 80-ата пък Веселин Георгиев изравни. Малко след това настана числено равенство на терена, защото голмайстора Атанасов получи червен картон. След това Слави Наков реализира победното попадение за Германея.

