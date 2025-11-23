Струмска слава би Германея в голово шоу

Отборът на Струмска Слава постигна победа с 5:2 над гостите от Германея (Сапарева баня) в среща от 18-ия кръг на Югозападната Трета лига.

На стадион "Христо Радованов" в Радомир двата тима започнаха доста активно срещата. В самото начало Денислав Мицаков стреля от ъгъла на наказателното поле, но ударът му мина встрани от вратата. В 11-тата минута Любомир Тодоров преодоля защитник на гостите и влезе в наказателното поле, където с успореден пас намери на стрелкова позиция капитана Александър Аспарухов, а той с пета откри резултата - 1:0.

Въпреки ранния гол, гостите продължиха да атакуват и Робертин Атанасов стреля извън наказателното поле, но ударът му бе париран от вратаря Симеон Симеонов. След дълъг тъч на Димитър Савов, Александър Аспарухов продължи топката за Виктор Стойков, който стреля с глава, но ударът му като по чудо не влезе във вратата на гостите. В средата на първото полувреме бе отсъдена дузпа за Германея. До нея се стигна след полувисоко центриране, при което топката се удари в ръката на Николай Арахангелов. Зад топката застана капитанът на Германея Робертин Атанасов, който беше точен след като стреля в обратния на вратаря ъгъл за 1:1.

Скоро след като гостите изравниха, "Славата" отново поведе в резултата. Виктор Стойков центрира в наказателното поле и Милен Войнов стреля с глава, но ударът му срешна лявата греда на вратаря Ивайло Крумов, като топката се отби и попадна в краката на Любомир Тодоров, който от малък ъгъл го разстреля за 2:1. В края на полувремето, Аспарухов изведе Милен Войнов зад защитата на гостите и озовал се сам срещу вратаря Крумов хладнокръвно реализира за 3:1.

В 55-ата минута след добро изпълнение на пряк свободен удар от Даниел Георгиев гостите успяха да върнат едно попадение и резултата стана 3:2.

Георги Мариянов отне топката и подаде на Любомир Тодоров, той от границата на наказателното поле подаде успоредно към Александър Аспарухов, който пропусна топката за непокрития Милен Войнов и той отбеляза за 4:2 в полза на Струмска слава.

Влезлият през втората част Жоро Мариянов започна контраатака от собствената половина, като даде хубав извеждащ пас на неуморния в този мач Димитър Савов, той напредна и стигна до наказателното поле на гостите където, комбинира с непокритите Любомир Тодоров и Александър Аспарухов, но ситуацията хвана в крачка Тодоров и последва слаб удар.

В края на мача след многоходова атака на "Славата", топката достигна до Милен Войнов на границата на наказателното поле, той изведе връхлитащия голмайстор Александър Аспарухов и неговият удар оформи крайното 5:2. В оставащото време не се стигна до интересни момент пред двете врати.

Пред Струмска слава остава още една среща, която ще бъде последна за този есенен полусезон. Следващата събота тимът отново ще е домакини, а противник ще бъде Оборище (Панагюрище).