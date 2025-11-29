Популярни
Балкан прегази Германея

  • 29 ное 2025 | 19:04
  • 86
  • 0
Балкан прегази Германея

Балкан (Ботевград) надигра Германея с 4:1 в Сапарева баня. Срещата е от 19-ия кръг на Югозападната Трета лига. Още можеха да вкарат гостите. Павел Петков им даде преднина с попадение от фаул в 7-ата минута. След 120 секунди, той уцели и гредата. Не беше изминал още началния четвърт час, когато Йордан Дамянов удвои. Домакините се върнаха в мача с гол в 24-ата минута. Калоян Бонев обаче ги попари – 1:3, секунди преди почивката. След нея Георги Тафраджиев тресна гредата на Германея. Бонев се разписа за втори път в последните секунди на двубоя.

