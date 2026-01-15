Популярни
Стивън Петков поддържа форма с Ботев (Пд)

  • 15 яну 2026 | 09:20
  • 1146
  • 0

Нападателят Стивън Петков продължава да тренира с Ботев (Пловдив). Както е известно, ръководството на "канарчетата" обяви, че се разделя с него и с другия нападател Димитър Митков, тъй като не попадат повече в плановете на старши треньора Димитър Димитров.

Херо обаче е позволил на Петков да поддържа форма с отбора. "Жълто-черните" са направили жест към играча, който се съгласи да пристане през лятото в труден за клуба момент и прие предложените му тогава условия, за да подпише.

Ботев (Пловдив) се раздели с трима, прати четирима под наем и си върна нападател
Ботев (Пловдив) се раздели с трима, прати четирима под наем и си върна нападател

От спортно-техническият щаб на Ботев заявиха, че нападателят няма как да се върне, просто двете страни демонстрират взаимно уважение.

