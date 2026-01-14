Популярни
  Ботев (Пловдив)
  2. Ботев (Пловдив)
  Ботев представи футболист, вкарвал на Лудогоред

Ботев представи футболист, вкарвал на Лудогоред

  • 14 яну 2026 | 14:52
  • 575
  • 0
Ботев представи футболист, вкарвал на Лудогоред

Ботев Пловдив подсили нападението си с офанзивния футболист Педро Игор. „Жълто-черните“ заплатиха трансферна сума на Динамо Минск за правата на играча.

23-годишният флангови състезател се присъедини към тренировъчния процес на „канарчетата“ в средата на миналата седмица, а в днешния ден парафира дългосрочен контракт с „жълто-черните“. Педро Игор е роден на 27 март 2002 година във Форталеза, Бразилия. Юношеската му и младежка кариера преминава изцяло в отбори в родината му.

През пролетта на 2024 година е привлечен в Динамо Минск, където изиграва общо 38 мача. Още в първия си сезон с екипа на Динамо става шампион на Беларус. През настоящия сезон Педро Игор взима участие в 2 мача за Динамо срещу Лудогорец в Шампионска лига, като в единия двубой реализира попадение.

