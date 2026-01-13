Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Официално: Ботев (Пловдив) подписа с ляв краен бранител

Официално: Ботев (Пловдив) подписа с ляв краен бранител

  • 13 яну 2026 | 19:38
  • 519
  • 0

Ботев (Пловдив) официално привлече в състава си бранителя Браян Хайн. Трансферът е реализиран без трансферна сума, тъй като футболистът пристига като свободен агент. Клубът го разглежда като директно решение за позицията на левия защитник.

Хайн е на 24 години и разполага с германски паспорт, като има нигерийски произход. Играе основно като ляв бек, но при нужда може да бъде използван и по целия ляв фланг. Силните му страни са скоростта, издръжливостта и агресивната игра по крилото.

В кариерното си развитие Хайн е преминал през по-ниските нива на германския футбол, където е трупал опит в отбори с физически и директен стил на игра. През последната година той остава без клуб, а в края на миналата година е бил близо до трансфер в нидерландския АДО Ден Хааг. Там футболистът дори е провел подготвителен период с отбора, но сделката в крайна сметка не се реализира.

Основният въпрос около трансфера е свързан с игровия му ритъм. Липсата на официални мачове през последния период означава, че ще му бъде необходимо време за адаптация и навлизане във форма.

