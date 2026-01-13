Официално: Ботев (Пловдив) подписа с ляв краен бранител

Ботев (Пловдив) официално привлече в състава си бранителя Браян Хайн. Трансферът е реализиран без трансферна сума, тъй като футболистът пристига като свободен агент. Клубът го разглежда като директно решение за позицията на левия защитник.

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Хайн е на 24 години и разполага с германски паспорт, като има нигерийски произход. Играе основно като ляв бек, но при нужда може да бъде използван и по целия ляв фланг. Силните му страни са скоростта, издръжливостта и агресивната игра по крилото.

В кариерното си развитие Хайн е преминал през по-ниските нива на германския футбол, където е трупал опит в отбори с физически и директен стил на игра. През последната година той остава без клуб, а в края на миналата година е бил близо до трансфер в нидерландския АДО Ден Хааг. Там футболистът дори е провел подготвителен период с отбора, но сделката в крайна сметка не се реализира.

Основният въпрос около трансфера е свързан с игровия му ритъм. Липсата на официални мачове през последния период означава, че ще му бъде необходимо време за адаптация и навлизане във форма.