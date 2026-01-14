Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

  • 14 яну 2026 | 09:26
  • 7806
  • 4

Днес от 16:30 часа ЦСКА ще изиграе първата си контрола на лагера в Анталия. Съперник на “червените” ще е Корона (Киелце), който заема 9-то място в полското първенство, но на само 6 точки от лидера Висла (Плоцк).

ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс
ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

Българският тим няма проблеми с контузени футболисти и очакванията са, че наставникът Христо Янев ще даде игрови минути на поне пет от шестте нови попълнения.

Единствено стражът Димитър Евтимов е под въпрос, тъй като се присъедини малко по-късно към подготовката на отбора. ЦСКА обаче има на разположение още двама класни вратари - Фьодор Лапоухов и Даниел Николов.

Вдигат паметник на Димитър Пенев до новия стадион на ЦСКА
Вдигат паметник на Димитър Пенев до новия стадион на ЦСКА

Останалите нови - Андрей Йорданов, Исак Соле, Макс Ебонг, Лео Перейра и Алехандро Пиедраита са на линия и готови за неофициален дебют с червената фланелка.

В полския тим има сериозно българско присъствие. За този отбор играят националите Виктор Попов и Владимир Николов. Първият обаче се възстановява от травма и не е ясно дали ще се появи на терена днес.

