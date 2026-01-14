Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

Днес от 16:30 часа ЦСКА ще изиграе първата си контрола на лагера в Анталия. Съперник на “червените” ще е Корона (Киелце), който заема 9-то място в полското първенство, но на само 6 точки от лидера Висла (Плоцк).

Българският тим няма проблеми с контузени футболисти и очакванията са, че наставникът Христо Янев ще даде игрови минути на поне пет от шестте нови попълнения.

Единствено стражът Димитър Евтимов е под въпрос, тъй като се присъедини малко по-късно към подготовката на отбора. ЦСКА обаче има на разположение още двама класни вратари - Фьодор Лапоухов и Даниел Николов.

Останалите нови - Андрей Йорданов, Исак Соле, Макс Ебонг, Лео Перейра и Алехандро Пиедраита са на линия и готови за неофициален дебют с червената фланелка.

В полския тим има сериозно българско присъствие. За този отбор играят националите Виктор Попов и Владимир Николов. Първият обаче се възстановява от травма и не е ясно дали ще се появи на терена днес.