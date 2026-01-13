Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Намери се откраднатият карт на Жул Бианки

Намери се откраднатият карт на Жул Бианки

  • 13 яну 2026 | 19:16
  • 366
  • 0
Намери се откраднатият карт на Жул Бианки

В началото на януари стана ясно, че от семейство Бианки са откраднати 9 картинга, включително и последната машина, с която се състезава покойния Жул Бианки. Но днес бащата на Жул – Филип, обяви, че точно този карт е намерен.

„С огромна радост мога да потвърдя, че картът на Жул е намерен – написа Филип Бианки в социалните мрежи. – Това е огромно облекчение за всички в нашето семейство.

Кадилак показа цветовата си схема за тестовете в Барселона
Кадилак показа цветовата си схема за тестовете в Барселона

„Огромно благодаря на всички, които разпространиха информацията в социалните мрежи, на медиите, които публикуваха тази информация и на жандармерията в Бриньол за усилията. Благодаря от сърце на всички, които направиха възможно връщането на карта.

„Сега ни остава да намерим още няколко картинга и един мини-мотоциклет, но благодаря за всичко и се надявам, че ще успеем. Завинаги Жул!“

В Италия: Няма забавяне при Ферари SF-26, тази седмица ще му чуем мотора
В Италия: Няма забавяне при Ферари SF-26, тази седмица ще му чуем мотора
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Слух: Няколко отбора може да пропуснат тестовете в Барселона

Слух: Няколко отбора може да пропуснат тестовете в Барселона

  • 13 яну 2026 | 19:37
  • 299
  • 1
Кадилак показа цветовата си схема за тестовете в Барселона

Кадилак показа цветовата си схема за тестовете в Барселона

  • 13 яну 2026 | 18:41
  • 635
  • 0
Майката на Хаджар научила преди него, че той ще кара в Ред Бул

Майката на Хаджар научила преди него, че той ще кара в Ред Бул

  • 13 яну 2026 | 17:15
  • 514
  • 0
България ще приеме кръг от световния шампионат по водомоторен спорт през август

България ще приеме кръг от световния шампионат по водомоторен спорт през август

  • 13 яну 2026 | 17:10
  • 430
  • 0
Доктор Марко сравни Верстапен с легенда на Формула 1

Доктор Марко сравни Верстапен с легенда на Формула 1

  • 13 яну 2026 | 16:27
  • 1224
  • 0
В Италия: Няма забавяне при Ферари SF-26, тази седмица ще му чуем мотора

В Италия: Няма забавяне при Ферари SF-26, тази седмица ще му чуем мотора

  • 13 яну 2026 | 16:05
  • 830
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 41787
  • 82
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 18627
  • 14
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 32867
  • 162
Барселона все пак обяви привличането на Кансело

Барселона все пак обяви привличането на Кансело

  • 13 яну 2026 | 19:03
  • 2297
  • 1
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 43867
  • 54
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 20138
  • 7