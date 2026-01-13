Намери се откраднатият карт на Жул Бианки

В началото на януари стана ясно, че от семейство Бианки са откраднати 9 картинга, включително и последната машина, с която се състезава покойния Жул Бианки. Но днес бащата на Жул – Филип, обяви, че точно този карт е намерен.

„С огромна радост мога да потвърдя, че картът на Жул е намерен – написа Филип Бианки в социалните мрежи. – Това е огромно облекчение за всички в нашето семейство.

Philippe Bianchi annonce avoir pu retrouver le dernier kart de Jules Bianchi, volé il y a quelques jours 🙏



💬 "C’est avec une immense joie que je vous confirme que le kart de Jules a été retrouvé, un soulagement immense pour l’ensemble de notre famille.



Un immense merci à… pic.twitter.com/3JyLt1DKT7 — Tear Off (@TearOffFR) January 13, 2026

Кадилак показа цветовата си схема за тестовете в Барселона

„Огромно благодаря на всички, които разпространиха информацията в социалните мрежи, на медиите, които публикуваха тази информация и на жандармерията в Бриньол за усилията. Благодаря от сърце на всички, които направиха възможно връщането на карта.

„Сега ни остава да намерим още няколко картинга и един мини-мотоциклет, но благодаря за всичко и се надявам, че ще успеем. Завинаги Жул!“

В Италия: Няма забавяне при Ферари SF-26, тази седмица ще му чуем мотора