Намери се откраднатият карт на Жул Бианки

В началото на януари стана ясно, че от семейство Бианки са откраднати 9 картинга, включително и последната машина, с която се състезава покойния Жул Бианки. Но днес бащата на Жул – Филип, обяви, че точно този карт е намерен.
„С огромна радост мога да потвърдя, че картът на Жул е намерен – написа Филип Бианки в социалните мрежи. – Това е огромно облекчение за всички в нашето семейство.
„Огромно благодаря на всички, които разпространиха информацията в социалните мрежи, на медиите, които публикуваха тази информация и на жандармерията в Бриньол за усилията. Благодаря от сърце на всички, които направиха възможно връщането на карта.
„Сега ни остава да намерим още няколко картинга и един мини-мотоциклет, но благодаря за всичко и се надявам, че ще успеем. Завинаги Жул!“