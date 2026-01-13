В Италия: Няма забавяне при Ферари SF-26, тази седмица ще му чуем мотора

Във Ферари се подготвят за представянето на новия болид SF-26, насрочено за 23 януари. И противно на спекулациите, екипът на Черните кончета спазва всички предварително заложени срокове: новият автомобил, макар и не напълно сглобен, вече е преминал няколко тестови сесии на динамометричния стенд в очакване на петдневните изпитания в Барселона, които започват на 26 януари.

Няма забавяния, нито проблеми: създаването на Ферари SF-26 върви по планирания график. Това съобщиха няколко независими един от друг източници в Маранело на различни италиански медии. Първото запалване на двигателя е предвидено за края на седмицата, но това е по-скоро символичен акт, който официално бележи навлизането на Скудерията в новата ера на задвижващите системи, където мощността е почти равномерно разпределена между двигателя с вътрешно горене и електрическия мотор.

Всъщност болидът, макар и без аеродинамичните си елементи, вече е преминал през работни цикли на динамометричния стенд. Там шасито, което беше хомологирано със задължителния краш тест преди Коледа, двигателят и скоростната кутия преминават тестове за издръжливост. Целта е да се проверят заложените проектни цели и да се потвърди, че SF-26 няма „детски болести“ преди официалното представяне на 23 януари.

Шарл Леклер и Люис Хамилтън вече са направили отливки за своите седалки и утре се очаква да бъдат на разположение на комуникационния екип за подготовката на фотографските материали, които ще бъдат разпространени онлайн в деня на представянето на SF-26.

Ferrari ще използва пистата „Фиорано“ за провеждането на 15-километров шейкдаун, който FIA позволява на всеки хомологиран болид преди дебюта му в тестовете в Барселона. Това ще бъде функционален тест, при който новият автомобил ще се движи в базовата си конфигурация, която ще видим по време на петте дни в Каталуня от 26 до 30 януари. Първите аеродинамични подобрения ще бъдат разкрити едва по време на двете тестови сесии в Бахрейн от 13 до 15 февруари и от 29 до 20 февруари.

Не е изключено също така последните новости, плод на разработките във въздушния тунел, да бъдат изпратени директно в Австралия за първото състезание от сезон 2026, което ще се проведе в Мелбърн през уикенда на 8 март.

Снимки: Gettyimages