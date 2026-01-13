Кадилак показа цветовата си схема за тестовете в Барселона

Най-новият отбор във Формула 1 - Кадилак, ще се появи на предсезонните тестове в Барселона със специална монохромна разцветка. Американският тим ще се присъедини към шампионата като 11-и отбор през 2026, като пилоти на тима ще бъдат завръщащите се ветерани и победители в състезания Валтери Ботас и Серхио Перес.

Отборът, ръководен от Греъм Лоудън и опериращ от бази на "Силвърстоун" и в САЩ, представи своята първа разцветка във Формула 1 – временна цветова схема, която ще бъде използвана по време на тестовете в Барселона в края на януари.

Cadillac unveil their special livery for the pre-season Barcelona Shakedown! 🎨👀



This one-off monochrome design features the names of the founding members of the team, displayed on the nose, ahead of their 2026 livery being unveiled on February 8 👊#F1 pic.twitter.com/rqQ5hyxKNw — Formula 1 (@F1) January 13, 2026

Еднократната разцветка за Барселона, представена от главния изпълнителен директор на Дженерал Мотърс Марк Ройс в централата в Детройт, се състои от елегантна и прикрита монохромна цветова схема в черно и сребърно. Ройс призна, че сдържаният дизайн е част от предсезонната традиция във Формула 1 за възможно най-добро прикриване на аеродинамичните форми.

Дизайнът включва емблемата на Кадилак, а на носа на болида са изписани имената на основателите на отбора от Великобритания и САЩ.

Shorter, narrower and lighter 👊



Explaining the adjusted sizing of the cars ahead of this season! 🗣️👇#F1 pic.twitter.com/TgpFIxCPhM — Formula 1 (@F1) January 13, 2026

„Новата ни тестова разцветка отдава почит на дизайнерското наследство на Детройт и на силата на отбора на Кадилак във Формула 1, като същевременно пази дизайнерските ни тайни скрити - заяви Ройс. - Тестът в Барселона е само началото – нямаме търпение да споделим официалната си състезателна разцветка с феновете по целия свят следващия месец.“

Окончателната състезателна разцветка на Кадилак за 2026 ще бъде представена на 8 февруари по време на реклама на полувремето на Супербоул, преди официалния старт на предсезонните тестове в Бахрейн.

