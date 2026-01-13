Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Кадилак показа цветовата си схема за тестовете в Барселона

Кадилак показа цветовата си схема за тестовете в Барселона

  • 13 яну 2026 | 18:41
  • 633
  • 0
Кадилак показа цветовата си схема за тестовете в Барселона

Най-новият отбор във Формула 1 - Кадилак, ще се появи на предсезонните тестове в Барселона със специална монохромна разцветка. Американският тим ще се присъедини към шампионата като 11-и отбор през 2026, като пилоти на тима ще бъдат завръщащите се ветерани и победители в състезания Валтери Ботас и Серхио Перес.

Отборът, ръководен от Греъм Лоудън и опериращ от бази на "Силвърстоун" и в САЩ, представи своята първа разцветка във Формула 1 – временна цветова схема, която ще бъде използвана по време на тестовете в Барселона в края на януари.

В Италия: Няма забавяне при Ферари SF-26, тази седмица ще му чуем мотора
В Италия: Няма забавяне при Ферари SF-26, тази седмица ще му чуем мотора

Еднократната разцветка за Барселона, представена от главния изпълнителен директор на Дженерал Мотърс Марк Ройс в централата в Детройт, се състои от елегантна и прикрита монохромна цветова схема в черно и сребърно. Ройс призна, че сдържаният дизайн е част от предсезонната традиция във Формула 1 за възможно най-добро прикриване на аеродинамичните форми.

Дизайнът включва емблемата на Кадилак, а на носа на болида са изписани имената на основателите на отбора от Великобритания и САЩ.

Във Формула 1 започва нова битка с излишните килограми
Във Формула 1 започва нова битка с излишните килограми

„Новата ни тестова разцветка отдава почит на дизайнерското наследство на Детройт и на силата на отбора на Кадилак във Формула 1, като същевременно пази дизайнерските ни тайни скрити - заяви Ройс. - Тестът в Барселона е само началото – нямаме търпение да споделим официалната си състезателна разцветка с феновете по целия свят следващия месец.“

Окончателната състезателна разцветка на Кадилак за 2026 ще бъде представена на 8 февруари по време на реклама на полувремето на Супербоул, преди официалния старт на предсезонните тестове в Бахрейн.

Рос Браун: Вместо Хамилтън можехме да вземем Хайдфелд
Рос Браун: Вместо Хамилтън можехме да вземем Хайдфелд
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Слух: Няколко отбора може да пропуснат тестовете в Барселона

Слух: Няколко отбора може да пропуснат тестовете в Барселона

  • 13 яну 2026 | 19:37
  • 296
  • 0
Намери се откраднатият карт на Жул Бианки

Намери се откраднатият карт на Жул Бианки

  • 13 яну 2026 | 19:16
  • 365
  • 0
Майката на Хаджар научила преди него, че той ще кара в Ред Бул

Майката на Хаджар научила преди него, че той ще кара в Ред Бул

  • 13 яну 2026 | 17:15
  • 514
  • 0
България ще приеме кръг от световния шампионат по водомоторен спорт през август

България ще приеме кръг от световния шампионат по водомоторен спорт през август

  • 13 яну 2026 | 17:10
  • 430
  • 0
Доктор Марко сравни Верстапен с легенда на Формула 1

Доктор Марко сравни Верстапен с легенда на Формула 1

  • 13 яну 2026 | 16:27
  • 1223
  • 0
В Италия: Няма забавяне при Ферари SF-26, тази седмица ще му чуем мотора

В Италия: Няма забавяне при Ферари SF-26, тази седмица ще му чуем мотора

  • 13 яну 2026 | 16:05
  • 829
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 41772
  • 82
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 18614
  • 14
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 32860
  • 162
Барселона все пак обяви привличането на Кансело

Барселона все пак обяви привличането на Кансело

  • 13 яну 2026 | 19:03
  • 2286
  • 1
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 43837
  • 54
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 20123
  • 7