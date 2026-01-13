Майката на Хаджар научила преди него, че той ще кара в Ред Бул

Майката на Исак Хаджар е била първата, която е разбрала, че синът ѝ ще получи място в отбора на Ред Бул във Формула 1 за сезон 2026, дори преди него. Това потвърди самият Хаджар. 21-годишният французин беше повишен, за да стане съотборник на четирикратния световен шампион Макс Верстапен. Промоцията идва след впечатляващ дебютен сезон в Рейсинг Булс, в който той постигна и първия си подиум в Гран при на Нидерландия.

В първото си интервю като пилот на Ред Бул, Хаджар обясни как е научил новината и разкри, че майка му Ранда, която е и негов мениджър, е била информирана преди него.

„Просто се обадих на майка ми - сподели той в подкаста на Ред Бул Talking Bull. - Тя каза, че всъщност е получила обаждането преди мен. Знаела е. Тъй като тя е мой мениджър, знае повече от мен.“

Хаджар призна, че все още има моменти, в които не може да повярва какво се случва, докато се подготвя за първия си сезон във Формула 1 с първия отбор на Ред Бул.

„Има моменти, в които осъзнавам какво става и съм готов за предизвикателството, а понякога си мисля: „Какво, по дяволите, правя тук? - обясни Хаджар. - Толкова е далеч от дните ми в картинга. Питам се: „Защо аз? Как бях избран?“

Хаджар ще се изправи пред най-голямото изпитание във Формула 1 – пряк двубой с Верстапен, който категорично е надделявал над всичките си петима съотборници, откакто Даниел Рикардо напусна Red Bull в края на 2018 година. Въпреки това Хаджар очаква с нетърпение възможността да се докаже срещу Макс и шанса да се учи от него.

„Това е толкова е готино - допълни Исак. - Аз съм само на 21 години. Започнах да се състезавам с едноместни болиди през 2019 година и сега ще бъда съотборник на най-добрия пилот на решетката. Това е огромна, огромна привилегия.“

„Щом седне в колата, се вижда комбинация от естествения му талант и 11-те му години опит във Ф1, които дават резултат. Той излиза на пистатаи просто имам чувството, че кара тази кола от Формула 1 като картинг. В това е разликата.“

Снимки: Gettyimages