Доктор Марко сравни Верстапен с легенда на Формула 1

Бившият топ съветник на Ред Бул доктор Хелмут Марко направи неочаквано сравнение между световните шампиони във Формула 1 Макс Верстапен и Йохен Риндт. Макс спечели 4 поредни световни титли с Ред Бул преди да бъде детрониран от Ландо Норис през 2025, а през 1970 година Риндт стана първият и единствен пилот, спечелил посмъртно световната титла.

Според Марко, както Верстапен, така и Риндт са невероятно бързи и готови да стигнат до предела, но се различават в някои аспекти.

"Визуално Риндт е напълно различен от Макс. Макс прилича повече на елегантния, млад „зет-мечта“. Риндт винаги беше с цигара в уста", обясни Марко.

Марко разказа и за първия си дълъг разговор с младия Верстапен. „Първият разговор с Макс продължи много по-дълго от обичайното. Пред мен стоеше тялото на 15-годишен, но с ума на 25-годишен. Той знаеше точно какво иска. И веднага можеше да се каже: ще направи всичко, за да го постигне.“

След това Марко допълни за Риндт: "Той беше по-скоро авантюрист – раздаваше се докрай. Не беше толкова аналитичен като Макс. Тогава нямаше симулатори, нямаше сензори. „Усещането в задника“ все още беше решаващо.Верстапен би се справил по-добре през 70-те, отколкото Риндт днес. Йохен не би седял с часове наред, за да прави анализи на събраните данни."

Марко вярва, че в наши дни дори най-големите таланти не могат да печелят, ако колата не е на ниво, но има изключение – именно Верстапен.

„Макс показва, че можеш да печелиш състезания с кола, която не е абсолютно върхова – благодарение на невероятния си контрол над автомобила и защото е научил толкова много.“

