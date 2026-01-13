Верстапен: Изпълняваш заповеди от бокса – продаваш си душата

Бившият световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен е известен с отношението си към заповедите от бокса – той ги подкрепя, когато са в негова полза и не ги изпълнява, когато са в негов ущърб или трябва да помогне на свой съотборник.

И тъй като в Ред Бул така и не се намери авторитет, който да преодолее тази му съпротива, Макс написа следващата глава от проблемите на тима с изпълнението на заповеди от бокса, началото на които постави преди години Себастиан Фетел, които при него ескалираха до скандала „Мулти 21“.

Сега Макс е на мнение, че ако изпълняваш заповеди от бокса, то си продаваш душата на отбора и губиш контрол над представянето си. Обясненията на Макс дойдоха по повод заповедите от бокса в Макларън, изпълнението на „папая правилата“ и споровете дали Оскар Пиастри е бил ощетен от тима, особено що се отнася до връщането на позицията на Ландо Норис на „Монца“.

„Със сигурност, не – отговори Макс на въпрос на швейцарския вестник Blick дали би постъпил като Оскар на „Монца“. – Ако един път направиш това без ясна причина, значи си продал душата си. След това тимът може да прави каквото си иска с теб. И да не забравяме: тогава Пиастри беше в битката за титлата.“

В крайна сметка световната титла във Формула 1 спечели Ландо Норис, Макс завърши втори, а Пиастри остана трети, а от Макларън демонстрираха, че е възможно един тим да спечели и двете титли като дава равни възможности на пилотите си да се състезават един срещу друг и срещу съперниците им.

