Във Формула 1 започва нова битка с излишните килограми

Когато новото поколение болиди във Формула 1 се появят в Барселона в края на януари за първите колективни тестове, очаква се, че малко от тях ще отговарят на минималното тегло, определено от ФИА за сезон 2026. Като част от мащабната промяна в правилата за 2026, която включва отказ от зависимостта от граунд ефекта, както и много по-голям електрически компонент в хибридните двигатели, намаленият лимит на теглото отдавна се смята за ключов фактор, който ще разграничи представянето на отборите.

Минималното тегло на болидите за новата ера в правилата е определено на 768 кг, което е с 32 кг по-малко от лимита за 2025 година, който беше 800 кг. Това се случва въпреки увеличаването на теглото на батерията, за да се постигне почти 50 на 50 разпределение между мощността от двигателя с вътрешно горене и енергията от мотор-генераторната група MGU-K. Все пак, намалените размери на автомобила и по-тесните гуми би трябвало да помогнат за свалянето на няколко килограма. От 2026 максималното междуосие на болидите е намалено с 200 мм до 3400 мм, а широчината е орязана от 2000 мм на 1900 мм.

ФИА има желание за сериозно намаляване на теглото на автомобилите, след като то нарасна с над 200 килограма през последните 20 години. Въпреки това отборите останаха озадачени, когато агресивното намаляване на теглото беше обявено за първи път, подготвяйки се за ново бойно поле за 2026 г. наред с аеродинамиката, дизайна на задвижващата система и разгръщането на мощността на двигателя.

Няколко месеца по-късно, преди началото на новия сезон, редица представители на отбори все още вярват, че лимитът от 768 кг ще бъде твърде амбициозен за постигане от повечето тимове в близко бъдеще. Като се има предвид, че всеки 10 кг допълнително тегло се равняват на около три десети от секундата на обиколка, това може да окаже значително влияние върху подреждането в началото на сезона.

„Би било добре да разберем от другите докъде са стигнали, но мисля, че повечето ще са с наднормено тегло - заяви шефът на Уилямс Джеймс Ваулс пред motorsport.com. - Това са простите факти. Целта е много агресивна, но е постижима. Това е число, което виждам, че ще бъде на разумно ниво пет до десет месеца след влизането в сила на регламента, така че съм спокоен.“

Андрю Шовлин от Мерцедес също потвърди, че въпросът с теглото все още е основна тема: „Теглото е огромно предизвикателство. Лимитът не беше определен чрез сумиране на компонентите, а просто беше наложен. Много по-евтино е да се премахне тегло, преди частите да са произведени, отколкото след като колите са сглобени и има наличности. Нашата цел е да започнем възможно най-близо до лимита."

В разговор с motorsport.com през 2025 г. директорът във ФИА за едноместните болиди Николас Томбазис изрази надежда, че ръководният орган може да намали теглото на автомобилите още повече в бъдещи регулации. Това беше една от причините за миналогодишните проучвателни разговори за завръщане към атмосферни двигатели с много по-малък ERS елемент през 2030 г. или след това.

„Всички бихме искали колите да са много по-леки - каза Томбазис. - Някои от обсъжданите решения по отношение на бъдещите задвижващи системи биха довели до значително по-леки автомобили, което е желанието на всички. Това е компромис между финанси, технологична свобода, колко авангардна е Формула 1, екологични съображения и вълнение.“

„Можем да се насочим към премахване на някои от аспектите, свързани с размерите на колите, но трябва да е възможно да се върнем към автомобил, който е по-прост от сегашния.“

Всички стъпки за намаляване на теглото на болидите се посрещат с одобрение от пилотите във Ф1, които отдавна се оплакват от голямото тегло, което прави машините им тромави в бавните завои.

„Мисля, че колите, които карахме до края на 2025 определено са твърде тежки, твърде големи са, а граунд ефектът и височините на окачването, с които се състезаваме, не са особено забавни за каране“, каза Фернандо Алонсо който дебютира през 2001 година, когато теглото на болидите беше под 600 кг.

