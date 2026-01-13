Новият нападател на Берое отказал оферти от Хърватия, за да заиграе при "заралии"

Германското издание Fussball Europa разкри подробности относно преминаването на нападателя Емир Кухиня в Берое.

Според информацията 23-годишният футболист е прекратил договорните си взаимоотношения с втородивизиония германски Магдебург по взаимно съгласие. Роденият във Франкфурт играч е бил преследван от различни контузии по време на престоя си в Магдебург и сега иска да започне на чисто в нов отбор и различна дестинация.

Според изданието той е отказал оферта от Хърватия. Кухиня е играл в младежките редици на ФСВ Франкфурт, Кикерс Офенбах и Фортуна Дюселдорф.