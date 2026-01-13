Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Новият нападател на Берое отказал оферти от Хърватия, за да заиграе при "заралии"

Новият нападател на Берое отказал оферти от Хърватия, за да заиграе при "заралии"

  • 13 яну 2026 | 16:36
  • 321
  • 0

Германското издание Fussball Europa разкри подробности относно преминаването на нападателя Емир Кухиня в Берое.

Берое започна зимна подготовка с двама нови
Берое започна зимна подготовка с двама нови

Според информацията 23-годишният футболист е прекратил договорните си взаимоотношения с втородивизиония германски Магдебург по взаимно съгласие. Роденият във Франкфурт играч е бил преследван от различни контузии по време на престоя си в Магдебург и сега иска да започне на чисто в нов отбор и различна дестинация.

Според изданието той е отказал оферта от Хърватия. Кухиня е играл в младежките редици на ФСВ Франкфурт, Кикерс Офенбах и Фортуна Дюселдорф.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Директор на ЦСКА 1948 празнува

Директор на ЦСКА 1948 празнува

  • 13 яну 2026 | 13:38
  • 963
  • 1
Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 31654
  • 49
Монтана се подсили с четирима нови

Монтана се подсили с четирима нови

  • 13 яну 2026 | 13:19
  • 1337
  • 0
Борислав Кьосев дава шанс на още двама юнощи във Вихрен

Борислав Кьосев дава шанс на още двама юнощи във Вихрен

  • 13 яну 2026 | 13:13
  • 643
  • 0
Дунав се раздели с крило

Дунав се раздели с крило

  • 13 яну 2026 | 13:07
  • 1180
  • 0
Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

  • 13 яну 2026 | 11:46
  • 13222
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 31654
  • 49
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 6745
  • 6
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 27140
  • 136
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 13 яну 2026 | 16:37
  • 16756
  • 3
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 31641
  • 36
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 14298
  • 2