Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Берое започна зимна подготовка с двама нови

Берое започна зимна подготовка с двама нови

  • 12 яну 2026 | 16:42
  • 694
  • 1
Берое започна зимна подготовка с двама нови

Берое започна днес зимната си подготовка с две нови попълнения. Португалският халф Франсиско Варела и германският нападател с босненски корени Емир Кухиня се включиха в първото за годината занимание на заралии на стадион "Трейс Арена".

25-годишният дефанзивен халф Варела през миналия сезон е бил част от състава на втородивизионния Портимонензе в родината си, но не е играл от 18 април миналата година, като от лятото е без отбор.

Банато измислил как да плати на ФИФА, но това притеснява служителите на Берое
Банато измислил как да плати на ФИФА, но това притеснява служителите на Берое

22-годишният таран Кухиня за последно е защитавал цветовете на германския Магдебург, за който има 5 мача през есента.

В първата тренировка не се включиха двамата основни вратари Артур Мота и Валентино Кинтеро, които са контузени и ще се присъединят към състава на по-късен етап. Титулярът Мота със сигурност ще пропусне началото на пролетния полусезон след четири седмици.

Старши треньорът Хосу Урибе предвижда пет контролни срещи, като първата от тях е на 17 януари срещу аматьорския Марица (Милево), а след това предстоят проверки срещу Янтра (Габрово), Севлиево, Нефтохимик и Спартак (Плевен), срещу който на 31 януари в Стара Загора ще бъде представен съставът за втория дял от сезона.

Отборът ще се готви изцяло в България, като е планиран едноседмичен лагер в Сливен. Берое гостува на Ботев в Пловдив в първия пролетен кръг от шампионата на 7 февруари.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Фондация "100 години Локомотив Пловдив" представя книгата, посветена на Христо Бонев

Фондация "100 години Локомотив Пловдив" представя книгата, посветена на Христо Бонев

  • 12 яну 2026 | 13:46
  • 523
  • 3
Бруно Жордао: В моя отбор никой не прави фалове, само аз

Бруно Жордао: В моя отбор никой не прави фалове, само аз

  • 12 яну 2026 | 13:40
  • 1672
  • 5
Спартак (Варна) обяви за какво са разходвани парите от кампанията "Аз съм Спартак"

Спартак (Варна) обяви за какво са разходвани парите от кампанията "Аз съм Спартак"

  • 12 яну 2026 | 13:25
  • 922
  • 3
Бусато отказал да премине в Ботев (Враца)

Бусато отказал да премине в Ботев (Враца)

  • 12 яну 2026 | 13:23
  • 6919
  • 13
Дунав с трето ново попълнение

Дунав с трето ново попълнение

  • 12 яну 2026 | 13:15
  • 2057
  • 0
Димитър Димитров дава брифинг след първата контрола на тима от зимната подготовка

Димитър Димитров дава брифинг след първата контрола на тима от зимната подготовка

  • 12 яну 2026 | 12:50
  • 1037
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

Официално: Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

  • 12 яну 2026 | 17:00
  • 5047
  • 4
Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

  • 12 яну 2026 | 15:50
  • 8392
  • 8
Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

  • 12 яну 2026 | 10:57
  • 30975
  • 121
Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

  • 12 яну 2026 | 10:55
  • 13856
  • 10
Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

  • 12 яну 2026 | 15:08
  • 6502
  • 16
"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

  • 12 яну 2026 | 13:48
  • 6863
  • 8