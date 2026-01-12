Берое започна зимна подготовка с двама нови

Берое започна днес зимната си подготовка с две нови попълнения. Португалският халф Франсиско Варела и германският нападател с босненски корени Емир Кухиня се включиха в първото за годината занимание на заралии на стадион "Трейс Арена".

25-годишният дефанзивен халф Варела през миналия сезон е бил част от състава на втородивизионния Портимонензе в родината си, но не е играл от 18 април миналата година, като от лятото е без отбор.

22-годишният таран Кухиня за последно е защитавал цветовете на германския Магдебург, за който има 5 мача през есента.

В първата тренировка не се включиха двамата основни вратари Артур Мота и Валентино Кинтеро, които са контузени и ще се присъединят към състава на по-късен етап. Титулярът Мота със сигурност ще пропусне началото на пролетния полусезон след четири седмици.

Старши треньорът Хосу Урибе предвижда пет контролни срещи, като първата от тях е на 17 януари срещу аматьорския Марица (Милево), а след това предстоят проверки срещу Янтра (Габрово), Севлиево, Нефтохимик и Спартак (Плевен), срещу който на 31 януари в Стара Загора ще бъде представен съставът за втория дял от сезона.

Отборът ще се готви изцяло в България, като е планиран едноседмичен лагер в Сливен. Берое гостува на Ботев в Пловдив в първия пролетен кръг от шампионата на 7 февруари.