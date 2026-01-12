Банато измислил как да плати на ФИФА, но това притеснява служителите на Берое

Берое започва днес подготовка за пролетния дял в efbet Лига. “Заралии” са последният тим от елита, който предстои да стартира. Заниманието е насрочено за 11:00 часа на стадион „Трейс Арена“ в кв. „Колю Ганчев“. Заради ремонти на терените и състоянието им от есента общината е забранила на Берое да тренира на базата си и на стадион „Локомотив“.

Едно ще е новото име на старта. Това е юношата на Майорка Давид Валверде. 25-годишният футболист идва от испанския четвъртодивизионен Андрач. Валверде може да играе като дясно крило и десен бек. Той е продукт на академията на Майорка, като до 2024 година е част от втория отбор на клуба от острова.

Берое обаче продължава да е с четири висящи дела в системата на ФИФА и със забрана за картотекиране на нови играчи за следващите три трансферни прозореца. Собственикът Ернан Банато е измислил поредната „схема“, при която няма да вади собствени пари, а ще плати с такива на УЕФА – Солидарните плащания, които всеки клуб в efbet Лига очаква, пише “Тема спорт”. Те обаче ще постъпят през март, така че дотогава отборът ще играе с наличните останали футболисти.

От очакваните средства Банато ще плати и за лукса да ползва чуждестранни играчи, както и от тв правата. Това сериозно е притеснило служителите и треньорите в клуба, че за тях пак няма да останат пари.

За момента сигурни са четири контроли – с Марица Милево (17.01), Янтра Габрово (21.01), Севлиево (24.01) и Нефтохимик (28.01). Възможни са спаринги още с Локо (Горна Оряховица) и Спартак (Плевен). Преговаря се и за лагер в Сливен. Берое започва пролетния дял в елита с гостуване на Ботев (Пловдив).