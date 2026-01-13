Популярни
Рос Браун: Вместо Хамилтън можехме да вземем Хайдфелд

  13 яну 2026 | 14:20
  • 486
  • 0
Рос Браун: Вместо Хамилтън можехме да вземем Хайдфелд

Бившият шеф на тима на Мерцедес във Формула 1 Рос Браун потвърди, че ако навремето Люис Хамилтън е решил да откаже офертата му, то резервен вариант е бил Ник Хайдфелд.

Хамилтън обяви в края на 2012 година, че напуска Макларън – тимът, с който спечели първата си световна титла, за да кара за Мерцедес. Германският гигант се завърна във Формула 1, след като купи Браун GP на Рос Браун в края на 2009, след като Дженсън Бътън стана световен шампион с тима.

Бивш пилот от Формула 1 е в ареста заради нападение
Бивш пилот от Формула 1 е в ареста заради нападение

С Мерцедес Хамилтън спечели още 6 световни титли и се превърна в най-успешния пилот в историята на Формула 1, но от началото на 2025 е вече пилот на Ферари.

Смята се, че покойният Ники Лауда и Рос Браун са били тези, които са убедили Люис да напусне Макларън, където той беше претендент за титлата и през 2012 и да заложи на проекта на Мерцедес, с който завръщането във Формула 1 на Михаел Шумахер се оказа неуспешно.

Верстапен: Изпълняваш заповеди от бокса – продаваш си душата
Верстапен: Изпълняваш заповеди от бокса – продаваш си душата

Сега Рос Браун потвърди, че германецът Хайдфелд е бил алтернативата на Хамилтън.

„Ако Люис беше отклонил офертата ни, то ние бяхме готови да подпишем с Ник Хайдфелд като негова алтернатива“, обясни британецът.

Хайдфелд се състезава във Формула 1 от 2000 до 2011, като записа 183 състезания за Прост, Заубер, Джордан, Уилямс, БМВ Заубер и Рено. Германецът има 13 подиума, 2 най-бързи обиколки и една спечелена квалификация.

Мерцедес загуби важна фигура в отдела за двигатели
Мерцедес загуби важна фигура в отдела за двигатели

Той дебютира във Формула 1 в Австралия през 2000, като преди това спечели титлата във Формула 3000, където беше подкрепян от Мерцедес, а последният му старт дойде в Унгария през 2011.

Алпин освободи Джак Дуън преди началото на сезона
Алпин освободи Джак Дуън преди началото на сезона
Алпин освободи Джак Дуън преди началото на сезона

Алпин освободи Джак Дуън преди началото на сезона

  • 13 яну 2026 | 12:24
  • 559
  • 0
Мерцедес загуби важна фигура в отдела за двигатели

Мерцедес загуби важна фигура в отдела за двигатели

  • 13 яну 2026 | 12:20
  • 666
  • 0
Верстапен: Изпълняваш заповеди от бокса – продаваш си душата

Верстапен: Изпълняваш заповеди от бокса – продаваш си душата

  • 13 яну 2026 | 12:02
  • 1260
  • 1
Бивш пилот от Формула 1 е в ареста заради нападение

Бивш пилот от Формула 1 е в ареста заради нападение

  • 13 яну 2026 | 11:29
  • 3562
  • 0
Нико Розберг е третият най-успешен пилот в турбо-хибридната ера на Формула 1

Нико Розберг е третият най-успешен пилот в турбо-хибридната ера на Формула 1

  • 12 яну 2026 | 20:14
  • 2734
  • 1
Бившият състезателен директор във Формула 1: Все още не знам защо бях освободен

Бившият състезателен директор във Формула 1: Все още не знам защо бях освободен

  • 12 яну 2026 | 19:11
  • 1750
  • 0
Левски 0:0 Ниредхаза, много промени в състава на "сините"

Левски 0:0 Ниредхаза, много промени в състава на "сините"

  • 13 яну 2026 | 14:53
  • 17013
  • 19
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 20595
  • 117
ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

  • 13 яну 2026 | 10:47
  • 12381
  • 17
Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

  • 13 яну 2026 | 11:46
  • 10725
  • 16
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 23592
  • 30
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 10750
  • 1