Рос Браун: Вместо Хамилтън можехме да вземем Хайдфелд

Бившият шеф на тима на Мерцедес във Формула 1 Рос Браун потвърди, че ако навремето Люис Хамилтън е решил да откаже офертата му, то резервен вариант е бил Ник Хайдфелд.

Хамилтън обяви в края на 2012 година, че напуска Макларън – тимът, с който спечели първата си световна титла, за да кара за Мерцедес. Германският гигант се завърна във Формула 1, след като купи Браун GP на Рос Браун в края на 2009, след като Дженсън Бътън стана световен шампион с тима.

📰 : Former Mercedes boss Ross Brawn says if Lewis Hamilton had declined to join the team back then, they were ready to sign Nico Hülkenberg as the alternative driver.#F1 pic.twitter.com/eI4iawq8Ro — F1 Naija (@f1_naija) January 12, 2026

Бивш пилот от Формула 1 е в ареста заради нападение

С Мерцедес Хамилтън спечели още 6 световни титли и се превърна в най-успешния пилот в историята на Формула 1, но от началото на 2025 е вече пилот на Ферари.

Смята се, че покойният Ники Лауда и Рос Браун са били тези, които са убедили Люис да напусне Макларън, където той беше претендент за титлата и през 2012 и да заложи на проекта на Мерцедес, с който завръщането във Формула 1 на Михаел Шумахер се оказа неуспешно.

Верстапен: Изпълняваш заповеди от бокса – продаваш си душата

Сега Рос Браун потвърди, че германецът Хайдфелд е бил алтернативата на Хамилтън.

„Ако Люис беше отклонил офертата ни, то ние бяхме готови да подпишем с Ник Хайдфелд като негова алтернатива“, обясни британецът.

Хайдфелд се състезава във Формула 1 от 2000 до 2011, като записа 183 състезания за Прост, Заубер, Джордан, Уилямс, БМВ Заубер и Рено. Германецът има 13 подиума, 2 най-бързи обиколки и една спечелена квалификация.

Мерцедес загуби важна фигура в отдела за двигатели

Той дебютира във Формула 1 в Австралия през 2000, като преди това спечели титлата във Формула 3000, където беше подкрепян от Мерцедес, а последният му старт дойде в Унгария през 2011.

Алпин освободи Джак Дуън преди началото на сезона