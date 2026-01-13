Бивш пилот от Формула 1 е в ареста заради нападение

Медии в САЩ съобщиха, че бившият пилот във Формула 1 Антонио Пицония е арестуван заради нападение. 45-годишният бразилец кара във Формула 1 между 2003 до 2005 година.

Пицония започна сезон 2003 в тима на Ягуар като съотборник на Марк Уебър, но за последните пет кръга от шампионата беше заменен от Джъстин Уилсън. Бразилецът се завърна в кокпита година по-късно с екипа на Уилямс, където смени Марк Жене, който не успя да впечатли отбора, докато заместваше контузения Ралф Шумахер.

В четири състезания за Уилямс Пицония постигна три седми места, преди да се оттегли отново след възстановяването на Шумахер. Пицония не успя да си осигури титулярно място за следващия сезон, тъй като британският тим избра Ник Хайдфелд. Но в края на сезона зарани контузия на германеца, Антонио пак беше повикан като смяна.

В интернет се появи запис как Пицония скача и рита човек, застанал до оградата на изхода на пистата, където спират пилотите преди да минат на кантара.

Сега изданието TMZ съобщи, че бразилецът е бил арестуван и задържан в затвор в Тексас в събота заради нападение. В деня на ареста си в събота, Пицония е бил на пистата "Спийдспортс Рейсинг Парк" за зимните серии Superkarts USA 2026, за да подкрепи сина си, който е участвал в състезанието. Антонио Пицония-младши се състезава от няколко години в картинга, като доскоро беше един от съперниците на Любо Руйков в Италия.

Любо Руйков се бори със сина на пилот от Формула 1 за победата

Бившите пилоти са сред най-буйните татковци край картинг пистите и най-често създават проблеми при спорни ситуации, като често налитат и на бой. Класически пример в това отношение беше бащата на бившия световен шампион Макс Верстапен - Йос, който на няколко пъти имаше проблеми със закона заради невъздържаните си реакции край трасето и опитите за физическа саморазправа с други родители.

