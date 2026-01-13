Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Мерцедес загуби важна фигура в отдела за двигатели

Мерцедес загуби важна фигура в отдела за двигатели

  • 13 яну 2026 | 12:20
  • 477
  • 0
Мерцедес загуби важна фигура в отдела за двигатели

След 14 години в Мерцедес главният инженер в отдела за изследване и развитие Дан Милнър напуска тима. Това обяви самият той в свой пост в социална мрежа.

Години наред Милнър беше един от ключовите инженери в отдела за двигатели – той беше главен инженер, отговарящ за задвижващите системи и шеф на подразделението, което се занимава с интеграцията на задвижващите системи и дизайна на трансмисиите.

Бивш пилот от Формула 1 е в ареста заради нападение
Бивш пилот от Формула 1 е в ареста заради нападение

Милнър потвърди, че вече тече срокът, в който той няма право да работи за друг отбор във Формула 1, но не съобщи къде ще продължи кариерата му. Все пак, той обясни, че ще започне новата си работа по-късно тази година и в следващите месеци ще даде повече подробности.

Напускането на Милнър идва в много важен за Мерцедес момент – през новия сезон ще дебютират новите задвижващи системи, при които остана само една мотор-генераторна група, изисква се повече мощност от хибридната система и моторите ще работят с гориво от възобновяеми източници.

Верстапен: Изпълняваш заповеди от бокса – продаваш си душата
Верстапен: Изпълняваш заповеди от бокса – продаваш си душата
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Нико Розберг е третият най-успешен пилот в турбо-хибридната ера на Формула 1

Нико Розберг е третият най-успешен пилот в турбо-хибридната ера на Формула 1

  • 12 яну 2026 | 20:14
  • 2685
  • 1
Бившият състезателен директор във Формула 1: Все още не знам защо бях освободен

Бившият състезателен директор във Формула 1: Все още не знам защо бях освободен

  • 12 яну 2026 | 19:11
  • 1687
  • 0
Как ФИА попречи на MotoGP да се състезава в Абу Даби

Как ФИА попречи на MotoGP да се състезава в Абу Даби

  • 12 яну 2026 | 18:56
  • 1387
  • 0
Пиер Гасли за загубата на Антоан Юбер: Отне ми години да го осъзная

Пиер Гасли за загубата на Антоан Юбер: Отне ми години да го осъзная

  • 12 яну 2026 | 17:42
  • 1664
  • 0
И Пеко Баная се включи в щафета с олимпийския огън

И Пеко Баная се включи в щафета с олимпийския огън

  • 12 яну 2026 | 16:21
  • 1102
  • 0
Никола Цолов: Нямам търпение да се състезавам

Никола Цолов: Нямам търпение да се състезавам

  • 12 яну 2026 | 15:59
  • 1857
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски за контролата с Ниредхаза

11-те на Левски за контролата с Ниредхаза

  • 13 яну 2026 | 13:35
  • 1686
  • 1
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 12792
  • 99
ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

  • 13 яну 2026 | 10:47
  • 9253
  • 13
Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

  • 13 яну 2026 | 11:46
  • 6613
  • 8
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 13873
  • 11
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 6466
  • 1