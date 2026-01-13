Мерцедес загуби важна фигура в отдела за двигатели

След 14 години в Мерцедес главният инженер в отдела за изследване и развитие Дан Милнър напуска тима. Това обяви самият той в свой пост в социална мрежа.

Години наред Милнър беше един от ключовите инженери в отдела за двигатели – той беше главен инженер, отговарящ за задвижващите системи и шеф на подразделението, което се занимава с интеграцията на задвижващите системи и дизайна на трансмисиите.

🚨 OJO



❌ Mercedes ha perdido un activo muy importante



👨🏼‍🌾 Dan Milner entra en período de gardening hasta finales de año



Trabajó allí 14 años. Ingeniero Líder de Motores, Jefe de Motor e Integración de Transmisión y, finalmente, Ingeniero Jefe de Investigacion y Desarrollo



🤔… pic.twitter.com/LK8QsH86SH — Nachez (@Nachez98) January 11, 2026

Милнър потвърди, че вече тече срокът, в който той няма право да работи за друг отбор във Формула 1, но не съобщи къде ще продължи кариерата му. Все пак, той обясни, че ще започне новата си работа по-късно тази година и в следващите месеци ще даде повече подробности.

Напускането на Милнър идва в много важен за Мерцедес момент – през новия сезон ще дебютират новите задвижващи системи, при които остана само една мотор-генераторна група, изисква се повече мощност от хибридната система и моторите ще работят с гориво от възобновяеми източници.

Снимки: Gettyimages