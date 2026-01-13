Алпин освободи Джак Дуън преди началото на сезона

Алпин официално прекрати взаимоотношенията си с Джак Дуън, осем месеца след като го отстрани от пилотския си състав във Формула 1.

Дуън така и не получи шанс да кара отново за тима, а днес от отбора съобщиха, че раздялата им с австралиеца е по взаимно съгласие.

Alpine have announced that they are parting ways with Jack Doohan ahead of the 2026 season



От тима напомниха, че Дуън стана първият пилот от академията на Алпин, който стигна до титулярно място в отбора. Първоначално това трябваше да е Оскар Пиастри през 2023 година, но той напусна, за да отиде в Макларън. Дуън дебютира за Алпин в последното състезание за сезон 2024, когато тимът освободи Естебан Окон.

През зимната пауза преди сезон 2025 бъдещето на Дуън в Алпин изглеждаше все по-несигурно, а отборът ангажира четирима резервни пилоти преди старта на сезона, включително Франко Колапинто. Въпреки липсата на опит у Дуън, тимът избра да пусне Рио Хиракава в неговия болид за първата тренировъчна сесия на „Сузука“. Малко след като се върна в колата си, Дуън претърпя тежка катастрофа.

Шест състезания след началото на сезон 2025 Дуън беше сменен от Колапинто, който записа 9 старта за Уилямс през 2024. Нито Дуън, нито Колапинто успяха да вземат точки миналата година, Пиер Гасли събра 22 и с тях Алпин завърши на последното място в класирането на конструкторите.

