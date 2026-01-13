Алпин освободи Джак Дуън преди началото на сезона

Алпин официално прекрати взаимоотношенията си с Джак Дуън, осем месеца след като го отстрани от пилотския си състав във Формула 1.
Дуън така и не получи шанс да кара отново за тима, а днес от отбора съобщиха, че раздялата им с австралиеца е по взаимно съгласие.
От тима напомниха, че Дуън стана първият пилот от академията на Алпин, който стигна до титулярно място в отбора. Първоначално това трябваше да е Оскар Пиастри през 2023 година, но той напусна, за да отиде в Макларън. Дуън дебютира за Алпин в последното състезание за сезон 2024, когато тимът освободи Естебан Окон.
През зимната пауза преди сезон 2025 бъдещето на Дуън в Алпин изглеждаше все по-несигурно, а отборът ангажира четирима резервни пилоти преди старта на сезона, включително Франко Колапинто. Въпреки липсата на опит у Дуън, тимът избра да пусне Рио Хиракава в неговия болид за първата тренировъчна сесия на „Сузука“. Малко след като се върна в колата си, Дуън претърпя тежка катастрофа.
Шест състезания след началото на сезон 2025 Дуън беше сменен от Колапинто, който записа 9 старта за Уилямс през 2024. Нито Дуън, нито Колапинто успяха да вземат точки миналата година, Пиер Гасли събра 22 и с тях Алпин завърши на последното място в класирането на конструкторите.
Снимки: Gettyimages