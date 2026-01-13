Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Алпин освободи Джак Дуън преди началото на сезона

Алпин освободи Джак Дуън преди началото на сезона

  • 13 яну 2026 | 12:24
  • 352
  • 0
Алпин освободи Джак Дуън преди началото на сезона

Алпин официално прекрати взаимоотношенията си с Джак Дуън, осем месеца след като го отстрани от пилотския си състав във Формула 1.

Дуън така и не получи шанс да кара отново за тима, а днес от отбора съобщиха, че раздялата им с австралиеца е по взаимно съгласие.

Бивш пилот от Формула 1 е в ареста заради нападение
Бивш пилот от Формула 1 е в ареста заради нападение

От тима напомниха, че Дуън стана първият пилот от академията на Алпин, който стигна до титулярно място в отбора. Първоначално това трябваше да е Оскар Пиастри през 2023 година, но той напусна, за да отиде в Макларън. Дуън дебютира за Алпин в последното състезание за сезон 2024, когато тимът освободи Естебан Окон.

През зимната пауза преди сезон 2025 бъдещето на Дуън в Алпин изглеждаше все по-несигурно, а отборът ангажира четирима резервни пилоти преди старта на сезона, включително Франко Колапинто. Въпреки липсата на опит у Дуън, тимът избра да пусне Рио Хиракава в неговия болид за първата тренировъчна сесия на „Сузука“. Малко след като се върна в колата си, Дуън претърпя тежка катастрофа.

Верстапен: Изпълняваш заповеди от бокса – продаваш си душата
Верстапен: Изпълняваш заповеди от бокса – продаваш си душата

Шест състезания след началото на сезон 2025 Дуън беше сменен от Колапинто, който записа 9 старта за Уилямс през 2024. Нито Дуън, нито Колапинто успяха да вземат точки миналата година, Пиер Гасли събра 22 и с тях Алпин завърши на последното място в класирането на конструкторите.

Мерцедес загуби важна фигура в отдела за двигатели
Мерцедес загуби важна фигура в отдела за двигатели
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Нико Розберг е третият най-успешен пилот в турбо-хибридната ера на Формула 1

Нико Розберг е третият най-успешен пилот в турбо-хибридната ера на Формула 1

  • 12 яну 2026 | 20:14
  • 2685
  • 1
Бившият състезателен директор във Формула 1: Все още не знам защо бях освободен

Бившият състезателен директор във Формула 1: Все още не знам защо бях освободен

  • 12 яну 2026 | 19:11
  • 1687
  • 0
Как ФИА попречи на MotoGP да се състезава в Абу Даби

Как ФИА попречи на MotoGP да се състезава в Абу Даби

  • 12 яну 2026 | 18:56
  • 1387
  • 0
Пиер Гасли за загубата на Антоан Юбер: Отне ми години да го осъзная

Пиер Гасли за загубата на Антоан Юбер: Отне ми години да го осъзная

  • 12 яну 2026 | 17:42
  • 1664
  • 0
И Пеко Баная се включи в щафета с олимпийския огън

И Пеко Баная се включи в щафета с олимпийския огън

  • 12 яну 2026 | 16:21
  • 1102
  • 0
Никола Цолов: Нямам търпение да се състезавам

Никола Цолов: Нямам търпение да се състезавам

  • 12 яну 2026 | 15:59
  • 1857
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски за контролата с Ниредхаза

11-те на Левски за контролата с Ниредхаза

  • 13 яну 2026 | 13:35
  • 1701
  • 1
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 12800
  • 99
ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

  • 13 яну 2026 | 10:47
  • 9258
  • 13
Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

Нов в ЦСКА: Това е най-щастливият момент в живота ми

  • 13 яну 2026 | 11:46
  • 6620
  • 8
Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

Важната подробност, заради която Перес побърза да изгони Чаби

  • 13 яну 2026 | 12:26
  • 13887
  • 11
Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

Има споразумение между Майкъл Карик и Манчестър Юнайтед

  • 13 яну 2026 | 11:13
  • 6472
  • 1