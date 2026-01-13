Резултати от НБА

Сакраменто Кингс изненада Лос Анджелис Лейкърс със 124:112 като домакин в калифорнийско дерби от Тихоокеанската дивизия на НБА.

Индиана Пейсърс излъга у дома Бостън Селтикс с 98:96 в нискорезултатен мач, а Филаделфия 76ърс надделя със 115:103 като гост над Торонто Раптърс.

Юта Джаз срази със 123:112 като гост Кливланд Кавалиърс, а Далас Маверикс се справи у дома с Бруклин Нетс със 113:105.

Лос Анджелис Клипърс пък надигра Шарлът Хорнетс със 117:109.

