Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Индиана излъга Бостън, Сиакам герой за Пейсърс

Индиана излъга Бостън, Сиакам герой за Пейсърс

  • 13 яну 2026 | 10:11
  • 166
  • 0
Индиана излъга Бостън, Сиакам герой за Пейсърс

Паскал Сиакам вкара 21 точки и отбеляза решаващия кош с помощта на таблото 6.1 секунди преди края, за да донесе домакинската победа на Индиана Пейсърс над Бостън Селтикс с 98:96 в двубой от редовния сезон на НБА. Дерик Уайт пропусна тройка в самия край, която можеше да донесе победата на “Келтите”. Тъкмо Уайт 28.6 секунди преди края бе изравнил резултата за 96:96 преди това.

За Пейсърс това е трета поредна победа, което се случва на тима за първи път от началото на сезона. С баланс от 9 победи и 31 загуби Индиана остава на дъното на класирането в Източната конференция, като само Ню Орлиънс Пеликан е с по-лоши показатели в цялата лига - 9-32. Бостън пък е трети на Изток с баланс 24-15.

Джей Хоф добави 20 точки за победителите, а Андрю Нембхард се размина с дабъл-дабъл - 13 точки и 9 асистенции плюс 6 борби. За Бостън Пейтън Причард записа 23 точки и 8 асистенции, а 18 точки вкара Дерик Уайт. “Келтите” бяха без една от големите си звезди Джейлън Браун, който получи почивка заради болки в кръста.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Илиян Пищиков пред Sportal.bg: Очаквахме мачът да е с друг резултат

Илиян Пищиков пред Sportal.bg: Очаквахме мачът да е с друг резултат

  • 12 яну 2026 | 22:51
  • 2032
  • 0
Рилски спортист сменя залата за мача с Берое Стара Загора

Рилски спортист сменя залата за мача с Берое Стара Загора

  • 12 яну 2026 | 22:28
  • 1306
  • 1
Игор Кесар пред Sportal.bg: Всички знаем, че в момента Балкан играе най-добрия баскетбол

Игор Кесар пред Sportal.bg: Всички знаем, че в момента Балкан играе най-добрия баскетбол

  • 12 яну 2026 | 22:25
  • 691
  • 0
Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Днес дойдохме на екскурзия в Ботевград

Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Днес дойдохме на екскурзия в Ботевград

  • 12 яну 2026 | 22:04
  • 671
  • 1
Васил Христов пред Sportal.bg: Разковничето беше промененото отношение към защитата в третата част

Васил Христов пред Sportal.bg: Разковничето беше промененото отношение към защитата в третата част

  • 12 яну 2026 | 21:49
  • 1008
  • 0
Безпощаден Балкан помете Миньор 2015 в Ботевград

Безпощаден Балкан помете Миньор 2015 в Ботевград

  • 12 яну 2026 | 20:52
  • 7873
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

ЦСКА се готви под пара за първия мач, "червените" на суперлукс

  • 13 яну 2026 | 10:47
  • 13
  • 0
Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

  • 13 яну 2026 | 08:00
  • 7779
  • 9
Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 30458
  • 42
Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

  • 13 яну 2026 | 09:36
  • 7636
  • 2
Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

  • 12 яну 2026 | 23:46
  • 33210
  • 28
Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

  • 13 яну 2026 | 00:08
  • 31968
  • 10