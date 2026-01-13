Индиана излъга Бостън, Сиакам герой за Пейсърс

Паскал Сиакам вкара 21 точки и отбеляза решаващия кош с помощта на таблото 6.1 секунди преди края, за да донесе домакинската победа на Индиана Пейсърс над Бостън Селтикс с 98:96 в двубой от редовния сезон на НБА. Дерик Уайт пропусна тройка в самия край, която можеше да донесе победата на “Келтите”. Тъкмо Уайт 28.6 секунди преди края бе изравнил резултата за 96:96 преди това.

PASCAL SIAKAM GAME WINNER!



The Pacers clutch up against the Celtics to hand them their first loss without Jaylen Brown



Watch the #NBA LIVE on ESPN via #Disney+ pic.twitter.com/eUwMFE0Q5g — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 13, 2026

За Пейсърс това е трета поредна победа, което се случва на тима за първи път от началото на сезона. С баланс от 9 победи и 31 загуби Индиана остава на дъното на класирането в Източната конференция, като само Ню Орлиънс Пеликан е с по-лоши показатели в цялата лига - 9-32. Бостън пък е трети на Изток с баланс 24-15.

Джей Хоф добави 20 точки за победителите, а Андрю Нембхард се размина с дабъл-дабъл - 13 точки и 9 асистенции плюс 6 борби. За Бостън Пейтън Причард записа 23 точки и 8 асистенции, а 18 точки вкара Дерик Уайт. “Келтите” бяха без една от големите си звезди Джейлън Браун, който получи почивка заради болки в кръста.

