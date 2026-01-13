Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. ЛА Клипърс продължава с победите, Джеймс Хардън пише история

ЛА Клипърс продължава с победите, Джеймс Хардън пише история

  • 13 яну 2026 | 10:23
  • 147
  • 0
ЛА Клипърс продължава с победите, Джеймс Хардън пише история

Кауай Ленард и Джеймс Хардън донесоха успеха на Лос Анджелис Клипърс срещу Шарлът Хорнетс със 117:109 в среща от редовния сезон на НБА. След като Тре Ман изведе „Стършелите“ напред със 100:99 при 7:18 оставащи минути, Хардън отбеляза 8 точки като част от серия от 15:1 за Клипърс, с която те се откъснаха и не дадоха нов шанс на съперника си.

Това беше десета победа в последните 12 мача за калифорнийци, които заемат 11-ата позиция на Запад с баланс 16-23, докато Шарлът е с 14-26 и е 12-и в Източната конференция.

Кауай Ленард отбеляза 35 точки, а Джеймс Хардън с дабъл-дабъл от 32 точки и 10 асистенции изпревари Шакийл О'Нийл във вечната ранглиста при реализаторите, като вече заема 9-ото място. Джордан Милър добави 14 точки от пейката, а никой друг играч на Клипърс не достигна двуцифрени показатели за резултатност.

Резултати от НБА
Резултати от НБА

За Шарлът ЛаМело Бол беше най-добър с 25 точки и 9 борби, новобранецът Кон Кнупел записа 18 точки, а Брендън Милър и Муса Диабате завършиха с по 13, към които вторият добави и 15 борби.

Снимки: Gettyimages

