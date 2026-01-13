Юта се вдигна на крака с победа над Кливланд

Юта Джаз спечели срещу Кливланд Кавалиърс със 123:112 като гост в мач от програмата на НБА. Така тимът от Солт Лейк Сити се съвзе от загубата от Шарлът с 55 точки разлика в понеделник и подобри баланса си до 14-25, като е на 13-ото място в подреждането на Запад. Кливланд е 7-и в Източната конференция с 22-19.

Кийонте Джордж поведе Юта с 32 точки и 9 асистенции, Лаури Марканен се отчете с дабъл-дабъл от 28 точки и 12 борби, а трима играчи записаха по 17 точки - Сви Михайлюк, Кевин Лав и Юсуф Нуркич, който добави и 17 борби към тях.

За Кавалиърс Дариъс Гарланд отбеляза 23 точки и 8 асистенции, Донован Мичъл реализира 21, а Еван Мобли беше близо до трипъл-дабъла с 15 точки, 9 борби и 8 асистенции.

Снимки: Gettyimages