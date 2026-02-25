Популярни
Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  3. Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

  • 25 фев 2026 | 19:11
  • 7015
  • 22

Димитър Бербатов, който днес бе представен за съветник на служебния премиер в спорта, присъства на награждаването на най-добрите спортисти и треньори на България.

“Удоволствие е да бъда тук, като всяка година. Да наградим най-добрите спортисти на България, да продължават с успехите и да надграждат, разбира се. Но всичко това трябва да се случи с помощта на държавата. И вече в тази позиция, в която съм аз като съветник на премиера за младежта и спорта, ще се опитам да помогна в тази насока и държавата да бъде този партньор, който трябва. Да помогнем на всички наши шампиони по-често да правят своите големи успехи", започна Бербатов.

За слуховете, че е получил покана да стане министър на спорта

“Винаги се опитвам да бъда реалист и когато знам, че не съм подготвен за дадена позиция, няма смисъл да бъда на нея. Затова всъщност тази спекулация, въпреки че може да има доза истина в нея, човек трябва да е честен със себе си и да признае кога не е готов. Аз все още не съм готов, но в позицията, в която съм към момента, мога да помогна, тъй като цял живот съм в спорта, цял живот съм около шампиони.

Имам допирни точки и контакти, имам и своето мнение. Ще бъде полезно и за мен да натрупам опит в комуникациите с федерациите. Тяхното мнение всъщност е най-важно. И затова моята идея е да видим какво те ще кажат с един стратегически документ, който ще им бъде изпратен, и с анкета, която да бъде попълнена с предложение и идеи. Да се направи една рамка, която да бъде завещание за следващото редовно правителство - да стъпят на нея, да я разширят, надградят, да я променят, ако искат, но да започне да се работи за бъдещето на българския спорт.

Няма как да кажа, че съм запознат с проблемите на федерациите. Те ще бъдат тези, които ще ги споделят на държавата. За да може след това, когато се знаят фактическите проблеми, които са споделени от ръководителите, и знаеш какви са, можеш да преминеш към нужните крачки, за да бъдат решени.

Всичко е взаимно свързано, всичко е една верига."

Съветът на Бербатов към младите хора и спортисти

"Ако трябва да кажа нещо на младите спортисти - бъдете постоянни! Постоянността в изявите ще ви гарантира да извървите вашия път и до вашия личен успех. С постоянство ще имаш дисциплина и характер, ще ти бъде по-лесно да ставаш, когато животът те сложи на земята, и ще имаш силата да се надигнеш. Няма да е лесно, но си заслужава пътуването.

Дали Манчестър Юнайтед ще играе в Шампионска лига?

“Всички близко до отбора се надяваме, стискаме палци. Леко оптимисти сме, но във Висшата лига най-слабият може да победи най-силния. За момента нещата вървят в правилна посока. Надявам се да се класират."

Дали е съветваал Бенямин Шешко?

“Тук не мога да приема заслуги под каквато и да е форма. Някой път се публикуват неща, които, колкото и да са ласкателни за човека, който ги чете, всъщност за мен, нямат истина. Това, което се случва, се случва, защото треньорите в Юнайтед работят както трябва и резултатите се виждат на терена."

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 20:47
  • 16660
  • 23
Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 16:22
  • 3608
  • 2
Съставът на Реал за реванша с Бенфика

  • 25 фев 2026 | 20:41
  • 286
  • 0
Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

  • 25 фев 2026 | 18:45
  • 4854
  • 13
Полувреме на ранния плефой, Аталанта заличи изцяло изоставането си от първия мач

  • 25 фев 2026 | 19:36
  • 2274
  • 0