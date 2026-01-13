Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Дончич се развихри с 42 точки, но не спаси Лейкърс срещу Сакраменто

Дончич се развихри с 42 точки, но не спаси Лейкърс срещу Сакраменто

  • 13 яну 2026 | 09:47
  • 821
  • 1
Дончич се развихри с 42 точки, но не спаси Лейкърс срещу Сакраменто

Сакраменто Кингс надигра Лос Анджелис Лейкърс със 124:112 като домакин в един от най-интересните двубои от редовния сезон на НБА през изминалата нощ. “Езерняците” не успяха да спечелят нито една от четирите части, въпреки че водеха с 9 точки разлика в първия период. Лейкърс загубиха като гости от Кингс за първи път от 13 март 2024 година.

Резултати от НБА
Резултати от НБА

С най-голям принос за победата на “Кралете” бе ветеранът Демир ДеРоузън с 32 точки, 6 асистенции и 3 откраднати топки. Малик Монк добави 26 точки от пейката, като вкара 7 тройки, а Ръсел Уестбрук записа 22 точки, 7 асистенции и 5 борби.

За Лейкърс Лука Дончич изригна с 42 точки, 8 асистенции, 7 борби и 4 откраднати топки. ЛеБрон Джеймс се отчете с 22 точки, а ДиАндре Ейтън направи дабъл-дабъл с 13 точки и 13 борби.

За Сакраменто това бе едва 10-а победа за сезона, като тимът е с 30 загуби и е на предпоследното 14-о място в Западната конференция. Лейкърс са пети на Запад с баланс 23-14, но остават лидери в Тихоокеанската дивизия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Илиян Пищиков пред Sportal.bg: Очаквахме мачът да е с друг резултат

Илиян Пищиков пред Sportal.bg: Очаквахме мачът да е с друг резултат

  • 12 яну 2026 | 22:51
  • 2030
  • 0
Рилски спортист сменя залата за мача с Берое Стара Загора

Рилски спортист сменя залата за мача с Берое Стара Загора

  • 12 яну 2026 | 22:28
  • 1306
  • 1
Игор Кесар пред Sportal.bg: Всички знаем, че в момента Балкан играе най-добрия баскетбол

Игор Кесар пред Sportal.bg: Всички знаем, че в момента Балкан играе най-добрия баскетбол

  • 12 яну 2026 | 22:25
  • 691
  • 0
Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Днес дойдохме на екскурзия в Ботевград

Ивица Вукотич пред Sportal.bg: Днес дойдохме на екскурзия в Ботевград

  • 12 яну 2026 | 22:04
  • 670
  • 1
Васил Христов пред Sportal.bg: Разковничето беше промененото отношение към защитата в третата част

Васил Христов пред Sportal.bg: Разковничето беше промененото отношение към защитата в третата част

  • 12 яну 2026 | 21:49
  • 1006
  • 0
Безпощаден Балкан помете Миньор 2015 в Ботевград

Безпощаден Балкан помете Миньор 2015 в Ботевград

  • 12 яну 2026 | 20:52
  • 7873
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

  • 13 яну 2026 | 08:00
  • 7761
  • 9
Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 30435
  • 42
Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

  • 13 яну 2026 | 09:36
  • 7596
  • 2
Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

  • 12 яну 2026 | 23:46
  • 33194
  • 28
Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

  • 12 яну 2026 | 23:41
  • 25862
  • 8
Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

  • 13 яну 2026 | 00:08
  • 31948
  • 10