Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  • 25 фев 2026 | 18:56
  • 143
  • 0
Рилски спортист загуби първия четвъртфинален мач в Адриатическата лига

Баскетболистките на Рилски спортист отстъпиха пред вицешампиона Цинкарна с 64:77 (16:10, 20:22, 12:24, 16:21) като домакини в "Арена СамЕлион" в първата среща от четвъртфиналния плейоф между двата тима за класиране във Финалната четворка на Адриатическата лига.

Реваншът ще се състои на 3 март в Словения. Победителят от тази двойка ще играе на полуфиналите срещу защитаващия титлата си Будучност (Черна гора).

Състезателките на Рилски спортист изиграха по-добра първа четвърт, в хода на която дръпнаха с 8 точки, а след 10 минути водеха с 16:10. Домакините поддържаха аванс и през втория период, като четири минути и половина преди почивката Рилски спортист се откъсна с 11 точки при 31:20 след кош на Ивана Бонева. Баскетболистките на Цинкарна обаче успяха да се доближат в оставащото време от първото полувреме и след 20 минути игра пасивът им бе само 4 - 32:36.

Последва по-силна трета част за гостите, които успяха да осъществят обрат за малко повече от три минути и преди последния период водеха с 56:48. До финала на срещата словенският тим държеше инициативата, а Рилски спортист не успя да застраши водачеството му. Най-голямата разлика в полза на Цинкарна достигна 20 точки.

Ивана Бонева беше най-резултатна за домакините с 16 точки и 8 борби, а по 11 точки реализираха Деница Манолова и Виолета Григорова.

В другия четвъртфинален плейоф един срещу друг утре в първи мач ще се изправят сръбският Партизан 1953 и хърватският Студио Загреб, а победителят ще бъде противник на българския Монтана 2003 на полуфиналите в Адриатическата лига, които са планирани за 28 март.

