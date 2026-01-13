Купър Флаг поведе Далас към победа над Бруклин

Воден от избрания под номер 1 в Драфта през 2025 година Купър Флаг, Далас Маверикс надделя над Бруклин Нетс със 113:105 в мач от редовния сезон на НБА. Тексасци са 12-и на Запад с баланс от 15-25, докато Бруклин е 13-и в Източната конференция с 11-26.

Флаг отбеляза 27 точки, а Наджи Маршал не остана далеч зад него с 22, към които добави 9 асистенции. Клей Томпсън стреля при 6 от 9 от тройката за общо 18 точки.

Майкъл Портър се отчете с 28 точки и 9 овладени топки за "Мрежите", Дей'Рон Шарп се включи от пейката с дабъл-дабъл от 14 точки и 12 борби, а Ноа Клауни и Ник Клакстън отбелязаха по 13 точки.

Снимки: Gettyimages