  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Павлин Иванов: Както винаги, атмосферата в отбора е страхотна

  • 25 фев 2026 | 15:06
  • 250
  • 0
Мъжкият национален отбор на България се подготвя за две гостувания от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. Националите имат мачове срещу Норвегия на 27 февруари (петък) от 21:00 часа и срещу Армения на 2 март (понеделник) от 18:15 часа.

Капитанът на тима Павлин Иванов изрази очакванията си за предстоящите двубои от Група B на пресявките.

"Атмосферата в отбора е, както винаги, страхотна. Всеки от нас с радост идва в националния тим, защото през годините успяхме да изградим много добра химия помежду си", заяви Иванов за официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

"Лично аз се чувствам готов. Полагам много усилия и за мен най-важното е да играя с енергия и концентрация. Останалото ще се нареди", каза още той.

"Очаквам тежки мачове. Отборите, които са ни съперници, може да не са сред най-добрите в Европа, но със сигурност не трябва да бъдат подценявани. Преди години ни се случи точно това срещу Норвегия, а в предишния мач срещу Армения, както видяхте, не бяхме особено убедителни в победата", добави Павлин Иванов.

Снимки: Sportal.bg

