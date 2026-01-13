Популярни
  • 13 яну 2026 | 10:38
Филаделфия надви Торонто

Филаделфия 76ърс победи Торонто Раптърс със 115:102 като гост в среща от редовния сезон на НБА. Джоел Ембийд и Пол Джордж се завърнаха от контузии за Сиксърс, а ветеранът и шампион с Торонто от 2019-а Кайл Лаури получи специално посрещане от феновете, когато влезе в игра за Филаделфия в края на срещата. След тази победа тимът от щата Пенсилвания е с баланс от 22-16 и е пети на Изток, докато Торонто е на една позиция пред него с 24-17.

Тайрийз Макси поведе Филаделфия с 33 точки, Джоел Ембийд добави 27 точки и 8 борби, а Пол Джордж и Ви Джей Еджкомб завършиха с по 15.

За Раптърс Имануел Куикли бе най-резултатен с 18 точки, Брендън Инграм записа дабъл-дабъл от 17 точки и 10 борби, а Скоти Барнс се отчете с 15 точки.

