Кени Аткинсън: С Джеймс Хардън сме по-добър отбор

Старши треньорът на Кливланд Кавалиърс Кени Аткинсън е на мнение, че подобрението във формата на тима се дължи на пристигането на ветерана Джеймс Хардън.

36-годишният гард беше привлечен от Лос Анджелис Клипърс в замяна на Дериъс Гарланд и избор от втория кръг на бъдещ драфт в НБА.

„Идването на Хардън ни донесе увереност, ако това звучи смислено. Разбираме, че сме по-добър отбор. Този дух и увереност ни кара да играем по-усърдно и да се стараем повече в защита. Мисля, че ни липсваше точно това - тази вяра. Сега си я възвръщаме. Това е благодарение на неговото пристигане“, обясни Кени Аткинсън след победата на Кавалиърс срещу Ню Йорк Никс със 109:94.

Откакто Джеймс Хардън дойде в Кливланд, тимът е в серия от шест победи и само едно поражение. За седемте си двубоя Брадата има средно по 18,9 точки и 8 асистенции, при 49-процентова успеваемост в стрелбата от игра.

„Нужно ни е още малко подобрение. Остават ни 25 мача и мисля, че можем да го постигнем. Мисля, че защитата ще е най-важна, защото в атака можем да имаме шестима играчи с двуцифрени показатели при точките. Ако намерим начин да се справяме в защита и наистина да не оставяме отборите да стрелят повече от веднъж, ще бъдем много трудни за преодоляване“, заяви Хардън.

Кливланд Кавалиърс заема четвъртото място в Източната конференция с баланс 37-22, наравно с третия Ню Йорк Никс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages