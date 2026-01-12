Аякс утвърди Фред Грим за постоянен треньор

Най-успешният нидерландски клуб Аякс утвърди временния треньор Фред Грим като постоянен наставник с договор до края на сезона. Решението е било взето късно снощи след успеха с 3:2 нед Телстар като гост в Ередивизи. Грим пое поста от Джон Хейтинга, който беше уволнен от Аякс на 6 ноември. Първоначално временният наставник трябваше да държи поста до зимната пауза, но поради добрите си резултати, той ще остане до края на сезона.

Под ръководството на Грим Аякс се изкачи значително в класирането. Сега тимът е само на три точки зад втория Фейенорд. Амстердамският отбор е непобеден в седем поредни мача във всички турнири.

Миналия сезон Аякс завърши втори в първенството с дефанзивен стил на игра, налаган от Франческо Фариоли. Техническият директор Алекс Крус искаше да насърчи по-атакуващ стил под ръководството на нов треньор и затова избра Хейтинга. Когато този план се провали, Крус най-напред уволни треньора, а след това напусна своята позиция. Все пак, в Борда на клуба оцениха самокритиката му и го оставиха да изпълвява задачите си докато се намери заместник.

А такъв вече е Жорди Кройф, който ще започне на 1 февруари. Тъй като смяната на техническия директор се извършва през зимата, нямаше смисъл да се сменя старши треньорът преди това и така Грим получи кредит на доверие.

