  1. Sportal.bg
  2. Аякс
  Фред Грим: Вървим в правилната посока

  11 дек 2025
  • 156
  • 0
Треньорът на Аякс Фред Грим не скри задоволството си след победата като гост на Карабах с 4:2 в Шампионска лига. Това беше трети пореден успех за гранда от Амстердам под ръководството на временния наставник, който замени уволнения Джон Хейтинга.

„Много съм щастлив. Това е една изключително хубава победа. Не мисля, че аз съм причината за прогреса в последните седмици“, заяви Грим.

"Играчите излизат с малко повече устрем. Сега трябва да направим още една крачка напред, защото това е необходимо", продължи наставникът на Аякс.

„Вижда се, че момчетата имат малко повече увереност в сравнение с преди няколко седмици, може би дори много повече. Показваме комбинативния футбол, който искаме да играем. Когато нещата потръгнат, се вижда, че можем да играем добър футбол. Но има и неща, които трябва да се подобрят. В защита, на няколко пъти се измъкнахме на косъм", отбеляза Фред Грим.

