Кийт Андрюс: Представянето на Игор Тиаго днес бе сензационно

Мениджърът на Брентфорд Кийт Андрюс отдаде дължимото на бразилеца Игор Тиаго. Бившият нападател на Лудогорец продължава да прави фурор в Премиър лийг, като днес отбеляза хеттрик при победата с 4:2 над Евертън.

„Нападателите живеят и дишат голове. Те получават много увереност от това. Той играе добре напоследък, без да вкарва, а представянето му днес беше сензационно. Заслужава похвалите“, коментира Андрюс, цитиран от агенция Reuters.

„Става въпрос за постоянство. Чувствам, че отборът и клубът направиха добри стъпки напред през последните няколко седмици. Момчетата си заслужих да играят по този начин“, обясни той.

„Подхождаме с уважение към всеки мач и продължаваме да работим усилено. През цялото време и се тласкаме един друг, за да видим докъде ще стигнем“, завърши мениджърът на Брентфорд.

