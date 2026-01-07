Игор Тиаго може да стане най-резултатният бразилец във Висшата лига

Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго е на един гол от изравняване на рекорд. Играчът на Брентфорд има 14 гола в Премиър лийг този сезон, а следващото му попадение ще го изравни с най-резултатните бразилци в историята на Висшата лига. По 15 гола в един сезон са отбелязвали Матеус Куня за Уулвърхамптън миналия сезон, Габриел Мартинели за Арсенал през сезон 2022-23 и Роберто Фирмино за Ливърпул през сезон 2017-18.
Тиаго пристигна в Брентфорд през лятото на 2024 г. Първият му сезон бе помрачен от тежка контузия, но във втория той разкри качествата си. Игор имаше голова суша през декември, но избухна с хеттрик срещу Евертън преди няколко дни. Ако продължава в тази форма, няма да е изненада Карло Анчелоти да го повика за Световното първенство през лятото. Досега той не е би част от националния отбор на Бразилия.