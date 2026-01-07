Игор Тиаго може да стане най-резултатният бразилец във Висшата лига

Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго е на един гол от изравняване на рекорд. Играчът на Брентфорд има 14 гола в Премиър лийг този сезон, а следващото му попадение ще го изравни с най-резултатните бразилци в историята на Висшата лига. По 15 гола в един сезон са отбелязвали Матеус Куня за Уулвърхамптън миналия сезон, Габриел Мартинели за Арсенал през сезон 2022-23 и Роберто Фирмино за Ливърпул през сезон 2017-18.

Тиаго пристигна в Брентфорд през лятото на 2024 г. Първият му сезон бе помрачен от тежка контузия, но във втория той разкри качествата си. Игор имаше голова суша през декември, но избухна с хеттрик срещу Евертън преди няколко дни. Ако продължава в тази форма, няма да е изненада Карло Анчелоти да го повика за Световното първенство през лятото. Досега той не е би част от националния отбор на Бразилия.

Igor Thiago has 14 goals in 20 matches in the Premier League this season.



The Brentford forward is one away from equalling the record for most goals in a Premier League season by a Brazilian.



The record (15) is currently shared by:



🇧🇷 Matheus Cunha (Wolves, 2024-25)

🇧🇷 Gabriel…