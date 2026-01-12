Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов за казуса “Пория”: Беше импулсивна реакция и съжалявам за казаното

Алекс Николов за казуса “Пория”: Беше импулсивна реакция и съжалявам за казаното

  • 12 яну 2026 | 12:24
  • 2573
  • 1

Звездата на българския волейбол Александър Николов поднесе извиненията си заради острата си реакция към собствения си клубен тим.

Преди мача на неговия Лубе срещу Падова от първенството, в който българинът бе най-резултатен с 16 точки (2 аса), той коментира избухването си по време на видео, в което се вижда как играе видео игри.

Тогава той заяви, че от Лубе са излъгали за причините за раздялата с иранския му колега Пория Хосейн.

След мача Алекс, който бе лидер на българския национален отбор, който спечели сребърните медали от световното първенство във Филипините, се обърна към феновете.

"Преди да говоря за мача, искам да се извиня на феновете, на клуба Лубе и най-вече на президента Фабио Джованели заради коментара, който направих относно ситуацията с иранеца Пория Хосейн. Казаното беше инстинктивно, тъй като се почувствах зле заради съотборник и видях написани много лоши неща за него. Не от клуба, но в италианските социални мрежи. Това беше импулсивна реакция и съжалявам за казаното", заяви Николов.

"Аз съм част от Лубе, винаги съм бил и ще бъда. Г-н Джованели ми даде най-големия шанс в живота и той не заслужава такива думи от мен. Извинявам се още веднъж", добави той.

Александър Николов бе най-резултатен на игрището за Лубе.

По информация на Sportal.bg, двамата с брат му Симеон Николов ще заиграят заедно именно в Лубе през следващия сезон.

В момента Симеон Николов е част от Локомотив (Новосибирск), но в тима ще акостира за следващия сезон друг разпределител - аржентинецът Лучано Де Чеко.

