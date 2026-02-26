Популярни
Помощник на Джанлоренцо Бленджини пое голям клуб в Египет

  • 26 фев 2026 | 17:54
Един от асистентите на Джанлоренцо Бленджини в националния волейболен отбор на България е поел клубен отбор от Египет.

Франческо Кадеду вече води един от най-титулуваните тимове в арабската държава - Замалек.

Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година
Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

Договорът на италианския специалист е до края на сезона. Кадеду за последно бе старши треньор на Нефтохимик, но бе освободен в средата на януари заради слаби резултати.

Бленджини: С Кадеду ще продължим да работим заедно в националния отбор
Бленджини: С Кадеду ще продължим да работим заедно в националния отбор

Поста пое спортният директор на бургазлии и легенда на клуба Иван Станев. Под негово ръководство “Нефтохимик” взе купата на България.

"24 часа"

