Националите пускат екипите си от Световното на благотворителен търг

  26 фев 2026
Официалните мачови екипи на българския национален отбор по волейбол, с които „лъвовете“ играха на световното първенство във Филипините, ще бъдат пуснати на благотворителен търг. Новината бе обявена по време на церемонията „Спортист на годината“ 2025 и предизвика силни аплодисменти в залата.

Решението на отбора бе съобщено от трима от националите - Дамян Колев, Стоил Палев и Димитър Добрев, които излязоха на сцената и споделиха, че инициативата е общ жест на целия тим. Всеки един от състезателите ще предостави свой оригиналенекип от шампионата на планетата - с емоцията, историята и символиката на паметния турнир.

Световното първенство във Филипините остана в историята с изключителното представяне на българския тим, който 50 години след последния си финал отново игра мач за световната титла. Именно тези екипи, носени в едни от най-важните двубои за страната ни в последните десетилетия, сега ще имат нов живот - в подкрепа на благородна кауза.

В най-скоро време Българска федерация по волейбол ще обяви всички детайли около търга - периодът на провеждане, онлайн платформата, както и конкретната кауза, към която ще бъдат насочени събраните средства.

Инициативата е поредно доказателство, че за националите успехите на терена вървят ръка за ръка с отговорността към обществото. А за феновете това ще бъде уникална възможност да притежават автентична част от една историческа година за българския волейбол - и едновременно с това да подкрепят значима благотворителна мисия.

